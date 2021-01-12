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交部出招備戰春節疏運　北花客運單程150元、孝親國旅最多補6千

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲今年春節連假，北花客運祭出史上最優惠，不只來回400元，更加碼4人同行1人免費，單程等同只要150元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

國人關注的春節連假即將登場，今年春節連假從2月10日開始至2月16日止總計7天假期，預期民眾返鄉及出遊眾多，交通部以「最嚴峻的情境，做最好的準備」，進行調度指揮，並將持續規劃及提出新措施。其中，北花客運祭出史上最優惠，不只來回400元，更加碼4人同行1人免費，單程等同只要150元。

春節連假即將到來，為因應疫情發展，交通部長林佳龍昨（11）日聽取各疏運單位春節疏運規劃情形，明確要求各疏運單位應落實運具設備之檢查，維護疏運順暢及確保民眾安全，並持續檢視疏運能量儘可能滿足民眾返鄉需求，以及加強各項交通管制措施宣導。

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲這次春節連假預期民眾返鄉及出遊眾多，交通部將「以最嚴峻的情境，做最好的準備」，進行調度指揮。（圖／記者陳家豪攝）

交通部表示，這次春節連假預期民眾返鄉及出遊眾多，將「以最嚴峻的情境，做最好的準備」，進行調度指揮，並將持續規劃及提出新措施，以期順利完成本次春節連假疏運任務。

今年春節疏運工作重點如下：

一、持續依中央流行疫情指揮中心指示加強防疫作為，如：進出大眾運輸場站全面量測體溫、搭乘大眾運輸工具強制佩戴口罩、加強運輸工具場站之清潔消毒頻率。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲春節期間，每日0至5時國道全線暫停收費。（圖／記者陳家豪攝）

二、國道部分：
(一)持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於2月10日至16日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。
(二)實施國5雪山隧道慢速車警示措施，並持續優化高速公路1968APP加強發布路況資訊。

三、省道重點部分：
(一)在台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、和平（雙向）、崇德（北向）路段，及南迴公路香蘭~金崙（雙向）路段實施大客車優先道，並於蘇花路廊進行大貨車時段性管制。
(二)台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉7處平面路口，提升西濱公路行車效率。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花線來回票400元，在指定日期4人同行1人免費。（圖／記者賴文萱攝）

四、大眾運輸部分：
(一)交通部為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠（如：90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、46條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠（如：北花線來回票400元，以及在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠）。

(二)高鐵部分：加開441班次列車（南下236班、北上205班），總計10天提供1,820班次列車，並規劃2月15日及16日北上深夜列車，延後30分鐘收班、2月16日及17日北上首班車提前10分鐘發車（5︰40左營發車）。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵規劃於加開2月15日及16日北上深夜列車，延後30分鐘收班。（圖／記者李毓康攝）

(三)台鐵部分：全線加開各級列車總計263列次及加掛車箱838輛，並加開台北－花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。

(四)航空部分：自2月6日至2月17日，共計12天國內航線正班機及第一、二波加班機預計提供3,366架次、284,506個座位。截至1月8日止，部分尖峰時段訂位率已逾9成。交通部已請航空公司援例視離島鄉親需求規劃增開第三波加班機。

(五)海運部分：自2月9日起至2月17日止共9天，規劃1,031航次，提供總運能225,302人次，目前富岡-綠島及富岡-蘭嶼航線已開放訂位，其餘航線預計將於1月15日後陸續開放訂位。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲春節期間有孝親國旅補助，最多補助6000元。（圖／記者李毓康攝）

(六)另交通部在今年春節2月8日至2月13日期間，特別補助55歲以上本國國民購買「孝親專案套裝產品」費用，最多可享6000元補助。以「住宿」+「台鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案為主軸予以規劃，以北部區域之縣市（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市）為實施區域，以期紓緩部分南返之車潮，並活絡春節時期北部觀光活動。

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