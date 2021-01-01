元旦「6大國道地雷路段」估一早開塞　國5恐連續狂塞12hrs

▲元旦當天，高公局預估國5南港系統-坪林路段將塞車12小時。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

今天是元旦連假第1日，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。預判壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

元旦連假首日1/1重點壅塞路段

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國1

⚫上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

8-16 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

國3

⚫上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

國5

⚫上午南向

4-16 時南港系統-坪林（5倍）

▼元旦當天國道路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局指出，相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局呼籲民眾「轉換道路更好走，避免塞在車陣中」。

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