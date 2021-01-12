　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友入獄10天　基隆妹被逼「簽本票」去接客　二房東鎖門要拍裸照

攝影,拍照（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳男強逼江姓少女簽下6萬元本票，並想拍攝裸照要求接客還債。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆一名陳姓男子把租屋分租給江姓少女及徐姓前男友，沒想到徐男入獄10天，陳男竟以徐男欠錢為由要求江女簽下6萬元的本票並想拍攝裸照，以此威脅接客還債。江女嚇得立刻用手機求救，逃脫後報警，而陳男也被依妨害自由罪嫌起訴。

據《聯合報》報導，陳男2019年7月將在和平島和一路的租屋處以每月2500元分租給17歲江姓少女及徐姓前男友。但是，徐男同年8月10日因犯案入監服刑，江女也因此離開租屋處。

在徐男入獄10多天時，陳男立刻打電話給江女，藉口租屋處內有衣物沒收拾，要求對方立刻前來拿取，而陳男見江女進門後，立刻將門上鎖，以徐男欠錢為由，要求江女簽下6萬元的本票，並去接客2個月償還債務。

基隆地院,基隆地檢署,地方法院,地檢署,基隆地檢,基隆地方法院,基隆市警局,基隆警局(新logo版)（圖／記者謝孟儒攝）

▲基隆地方法院。（圖／記者謝孟儒攝）

陳男拿過本票後，要求江女脫衣拍裸照，讓江女嚇得用手機跟友人求救，還好朋友馬上趕到現場，把江女從陳男的租屋處帶離，立刻報警處理。

陳男到案後坦承犯行，表示江女確實沒欠他錢，但他卻要求對方簽下本票，且本票在江女被朋友帶走時，已被撕毀。

檢方表示，根據江女指控、陳男的供詞，以及證人的證稱，可以確定陳男強逼江女拍裸照等罪刑，因此依妨害自由罪嫌起訴。

ET快訊
「酸辣湯」台語怎讀？　內行人給正解...網全傻了
防院內感染6措施管制　醫憂「最怕1件事」
寒流吃鍋超爽！塑膠湯匙「編號有玄機」　這數字千萬別用
黃曉明髮際線後移「禿到發亮」！　路人全嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工人墜落北檢車道不治　「司法新廈」拉皮3個月傳工安意外

獨／最短命六都警局長？劉柏良心情曝：穩定軍心　警界轟不尊重高雄人　　

寒流殺人！宜蘭2天3猝死　無病婦如廁亡...33歲女浴室失心跳

男友入獄10天　基隆妹被逼「簽本票」去接客　二房東鎖門要拍裸照

水利署高官駕車重創男大生幾成癱...靠呼吸器度餘生　判賠1300萬

5寶爸新居吻抱小孩開心照曝！上工洗車到凌晨2點　老闆讚認真

刑事局公布網購高風險賣場momo排第一　前5名曝光

醉漢騎車撞喪家！罐頭塔飛撒滿地　民俗專家曝「雜靈纏身」關鍵

寒流卻出太陽！宜蘭餅乾店地板磁磚「碰一聲」爆裂　闆娘奪門逃

楊實秋兒做「情慾按摩」曝行情！法院咆哮前東家：傳性病給客人

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

工人墜落北檢車道不治　「司法新廈」拉皮3個月傳工安意外

獨／最短命六都警局長？劉柏良心情曝：穩定軍心　警界轟不尊重高雄人　　

寒流殺人！宜蘭2天3猝死　無病婦如廁亡...33歲女浴室失心跳

男友入獄10天　基隆妹被逼「簽本票」去接客　二房東鎖門要拍裸照

水利署高官駕車重創男大生幾成癱...靠呼吸器度餘生　判賠1300萬

5寶爸新居吻抱小孩開心照曝！上工洗車到凌晨2點　老闆讚認真

刑事局公布網購高風險賣場momo排第一　前5名曝光

醉漢騎車撞喪家！罐頭塔飛撒滿地　民俗專家曝「雜靈纏身」關鍵

寒流卻出太陽！宜蘭餅乾店地板磁磚「碰一聲」爆裂　闆娘奪門逃

楊實秋兒做「情慾按摩」曝行情！法院咆哮前東家：傳性病給客人

「起家厝」標脫！　開發金：提高資金運用效能

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

工人墜落北檢車道不治　「司法新廈」拉皮3個月傳工安意外

《復仇者聯盟》會有第5部？　漫威總裁鬆口解答…影迷全嗨了

小坪數市場...「硬要隔3房」！使用空間超壓迫　專家曝格局地雷

張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

ØZI重金屬魂被打開嗨喊：爽！　求師血肉果汁機「激烈吼腔」

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

一秒到日本青山！三宅一生旗下男裝新店曝光　「鮮艷皺褶」療癒身心

普生：新冠肺炎抗體試劑　獲衛福部專案製造許可

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

獨／沒錢6年還生5小孩挨轟　5寶爸月底結紮

台中騎士上班自摔！起身遭3輾撞慘死

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

遠親哥哥約聊天！女海邊慘被硬來2次崩潰

目睹男友刺頸弒母淚崩　獨生女竟是主謀

船上10人失聯13天永裕興18號　友船碰撞發巨響竟無船員探頭

高中妹酒後認錯男友求愛3回！他戰完挨告性侵

出重大車禍卻死在家中　八卦鄰居點破3人同居有玄機

即／少龍涉「猥褻性侵」6女獲300萬交保

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　免坐牢代價9萬

即／新北男上班途中臉慘白　「無語狂搖手」猝死

台中保全員遭3車追撞輾壓慘死　肇逃駕駛回應

即／25歲男醉駕海神撞機車釀2傷！酒測值達0.55↑

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面