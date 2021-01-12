男友入獄10天　基隆妹被逼「簽本票」去接客　二房東鎖門要拍裸照

▲陳男強逼江姓少女簽下6萬元本票，並想拍攝裸照要求接客還債。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆一名陳姓男子把租屋分租給江姓少女及徐姓前男友，沒想到徐男入獄10天，陳男竟以徐男欠錢為由要求江女簽下6萬元的本票並想拍攝裸照，以此威脅接客還債。江女嚇得立刻用手機求救，逃脫後報警，而陳男也被依妨害自由罪嫌起訴。

據《聯合報》報導，陳男2019年7月將在和平島和一路的租屋處以每月2500元分租給17歲江姓少女及徐姓前男友。但是，徐男同年8月10日因犯案入監服刑，江女也因此離開租屋處。

在徐男入獄10多天時，陳男立刻打電話給江女，藉口租屋處內有衣物沒收拾，要求對方立刻前來拿取，而陳男見江女進門後，立刻將門上鎖，以徐男欠錢為由，要求江女簽下6萬元的本票，並去接客2個月償還債務。

▲基隆地方法院。（圖／記者謝孟儒攝）



陳男拿過本票後，要求江女脫衣拍裸照，讓江女嚇得用手機跟友人求救，還好朋友馬上趕到現場，把江女從陳男的租屋處帶離，立刻報警處理。

陳男到案後坦承犯行，表示江女確實沒欠他錢，但他卻要求對方簽下本票，且本票在江女被朋友帶走時，已被撕毀。

檢方表示，根據江女指控、陳男的供詞，以及證人的證稱，可以確定陳男強逼江女拍裸照等罪刑，因此依妨害自由罪嫌起訴。