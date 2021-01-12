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準備好了！王浩宇罷免案16日登場　李進勇視察選務工作

▲▼中選會主委李進勇視察桃園市議員罷免案選務工作。（圖／中選會提供）

▲中選會主委李進勇視察桃園市議員罷免案選務工作。（圖／中選會提供，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

桃園市議員王浩宇罷免案將於1月16日舉行投票，中選會主委李進勇12日前往桃園市選舉委員會視察相關選務，包括罷免票印製、計票作業及投票當日防疫措施等選務籌備情形，要求選務人員務必依據安全維護計畫確實執行，做到萬無一失，滴水不漏，共同維護罷免投票結果公信力。

李進勇與桃園市選委會主委李憲明一同前往印刷廠視察罷免票印製作業，李進勇強調，罷免票的印製、運送、分發及保管都非常重要，除須維持選務中立外，亦不容任何選務疏失。投票及開票過程都要依照規定程序執行，面面俱到，尤其開票時，也要確實作到檢票、唱票、記票及開票後的整票等步驟。

桃園市選舉委員會也說明，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7758人，罷免票自110年1月11日開始製版印刷，印刷廠在印製期間內也全程監視錄影，並有監察小組委員會到場監印，同時警察機關也都是24小時戒備，並進行嚴格的門禁管制，人員皆須憑選舉委員會核發工作證及接受檢查，始能進出印刷廠，以嚴防罷免票外流。

此外，桃市選委會也為本次罷免案辦理計票作業模擬演練，參與演練單位包括桃園市選情中心及中壢區選務作業中心，演練重點除針對投開票所報告表輸入演練外，同步進行異常狀況發生時更正投開票所報告表等模擬演練，且亦有備案的人工計票作業程序演練，可確保全體計票工作人員系統操作的熟練度。

由於此次罷免案適逢防疫期間，李進勇提醒桃市選委會必須確實執行選務防疫措施，如投票前進行投票所內、外及應用物品的消毒，以確保投票所場所安全，也要在投票所外設置簡易防疫站。投票日當天，工作人員則全程配戴口罩，並在開票結束後，再次進行場地全面消毒。

民眾若欲出門投票，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票；居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票，共同維護國人健康。

▲▼中選會主委李進勇視察桃園市議員罷免案選務工作。（圖／中選會提供）

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