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月子餐多用豬肉食材　盧秀燕抗萊豬視察中央廚房抽檢護食安

▲▼盧秀燕視察月子餐中央廚房，加強抗萊豬力道。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察月子餐工廠中央廚房，加強抗萊豬力道。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕因應中央剛開放含萊克多巴胺美豬進口，及豬肉原產地標示新法上路，9日率隊前往知名月子餐中央廚房了解狀況，並現場抽驗是否還有萊劑。盧秀燕表示，許多月子餐都已豬肉豬內臟製品為材料，食材品管十分重要，市府將率各縣市之先，加強宣寶及稽查月子餐食品安全，「保障母嬰健康」!

今天上午，市長盧秀燕在衛生局長曾梓展、經濟發展局長張峯源、市議員賴朝國的陪同下，前往台中是供應全國多處月子餐的紫金堂月子餐工廠中央廚房，了解其食材中豬肉產地及產品標示。現場也使用萊劑快篩，確認豬肉及豬內臟等都沒有萊劑，同時也檢視供應商資料、瘦肉精檢驗報告、生產環頸衛生等，業者均符合規定。

▲▼盧秀燕視察月子餐中央廚房，加強抗萊豬力道。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察月子餐中央廚房，為母嬰食安把關。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察月子餐中央廚房，加強抗萊豬力道。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察月子餐中央廚房，加強抗萊豬力道。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台灣養生調理習俗中，「坐月子」對產婦非常重要。傳統月子餐幾乎離不開豬腰、豬肝、豬腸等內臟，以及豬腳、排骨等豬肉製品。因為產婦要哺乳，如果吃到含有萊克多巴胺的月子餐，將會連帶影響嬰兒健康，因此市府率各縣市之先，特別重視月子餐食安，並列為加強宣導及稽查重點。

她指出，感謝紫金堂很早即開始配合市府「零瘦肉精」政策，進行相關準備，除了肉品自主快篩品管，更外送請第三方檢驗是否含瘦肉精，確保安全無虞，尤其月子餐上不僅標示肉品產地，更特別標明不含萊克多巴胺，產婦可以安心食用，希望全市所有餐飲、肉品業者都能全力配合市府政策，維護食安。

▲▼盧秀燕視察月子餐中央廚房，加強抗萊豬力道。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也說，台中推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，經市府審核通過後核發標章，效期一年，鼓勵全市優良業者申請。

紫金堂公司董事長李詹儀表示，他們已向市府送件申請金標章，強調使用的豬肉品都是台灣豬，有信心可以申請通過！

中市衛生局表示，為保障市民飲食安全，《台中市食品安全衛生管理自治條例》早在2017年增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，行政院核定施行至今超過3年；但日前行政院卻函告部分條文無效，廢止台中萊劑零檢出自治條例，市府為捍衛市民健康，已率先針對行政院宣告無效之處分提出訴願，爭取地方自治應有權利。

衛生局指出，因應含瘦肉精的豬牛肉品進口，市府會將所有肉品查驗結果主動揭露於「萊豬牛宣導專區」網頁，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等，讓市民上網查詢掌握食安。

另外，為擴大市民參與監督，市府也全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，推出全國最高吹哨獎金。民眾如檢舉含瘦肉精豬肉食品違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額7成獎金；此外，市府也將加發吹哨獎金，發給檢舉人10至200萬元獎金，若檢舉人現(曾)為內部員工，獎金上限提高至400萬元。

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