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社會 社會焦點 保障人權

台鐵違法停權廠商1年「列拒絕往來戶」　判國賠2290萬元

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲乙正營造不滿台鐵違法停權，甚至公告為「拒絕往來戶」，提告討國賠，北院判台鐵應賠2290萬餘元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

乙正營造標下台鐵嘉義橋梁改建工程，本訂於2015年7月竣工，不料先是在5月時經台鐵核定停工，7月時，則因嘉義市府擔心臨時工程會引發淹水，要求拆除還地，到了11月，乙正認為已停工6月，要與台鐵終止契約，卻反遭沒收保證金、甚至公告為「拒絕往來戶」，讓乙正氣得提告，求償國賠4992萬餘元，北院判台鐵應賠2290萬餘元。

乙正認為，若台鐵計算原來工程，並加計工期的話，就能明白工程不但沒延誤，反而還超前進度，不料卻因認定進度落後，就沒收乙正的保證金，甚至將乙正公告為拒絕往來戶，自2017年7月停權至2018年7月，依停權期間無法標案、商譽受損等部分，求償4992萬7001元。

台鐵認為，乙正求償的金額計算，以實際狀況來說，不會賺到那麼多，且台鐵於2015年12月、汛期結束後，要求乙正復工卻遭拒絕，對乙正的處置，都有經工程會判斷，認為應降低賠償金額。

法院認為，乙正對停權處置提告，經行政法院認定台鐵違法，再參考乙正遭停權前，取得標案一直相當穩定，經計算後依停權損失、支出律師費等費用，判台鐵應賠償乙正2290萬953元。

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