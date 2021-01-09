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張政源砸884萬出書挨批宣揚改革　林佳龍：所得收入必須回歸台鐵

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

交通部台鐵局近年致力於各項宣傳活動，為宣傳過去兩年來的改革成果，委託出版社出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書，卻因經費高達884萬元惹議。對此，交通部長林佳龍9日表示，他有要求台鐵就出版與行銷的相關活動，一定要以公開資訊妥善說明，所得收入也必須回到台鐵。

台鐵局長張政源將在1月15日退休，但在退休前台鐵局卻出版新書「Train For Change 一張通往改變的車票」套書，一套4本耗資新台幣884萬元，引發外界爭議。張政源9日上午說明，這本書是屬於台鐵的書，並非針對個人歌功頌德，「套書是屬於台鐵，不是我個人的書」。

▲台鐵局長張政源。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵局長張政源。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍9日下午以台灣智庫共同創辦人的身份，出席台灣智庫於市長官邸藝文沙龍舉辦的「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會，與會者還包括民進黨立委范雲、前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市議員吳沛億、中正大學傳播學系教授胡元輝。

林佳龍會前受訪時表示，他有要求台鐵就出版與行銷的相關活動，一定要以公開資訊妥善說明，而張政源也已經對外說明，撰寫、紀錄、出版有關台鐵發展的專書，有助於研究、改革與相關觀光的推動。

林佳龍強調，要如何確實做到符合成本效益，特別是還有販售行為，所得收入也必須回到台鐵，有關外界的批評以及意見，也值得台鐵參考改進。

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