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台鐵耗資884萬委託發行4冊專書　4大面向紀錄改革蛻變內涵

▲台鐵耗資884萬委託發行4冊專書 四大面向紀錄改革蛻變內涵。（圖／交通部台灣鐵路管理局提供）

▲台鐵耗資884萬委託發行4冊專書，四大面向紀錄改革蛻變內涵。（圖／交通部台灣鐵路管理局提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

交通部台灣鐵路管理局（以下稱：台鐵局）自2018年普悠瑪事故後，在全局運安、企劃、運務、工務、機務及電務等各單位共同努力下，持續辦理各項改革工作，為使大眾了解過去二年來台鐵局全體同仁的努力成果及持續推動改革方向，規劃以專書方式，針對美學設計、經營管理、歷史文化及多元價值等四大面向紀錄改革進程，歷經素材彙整、採訪、撰寫及設計印刷，耗資884萬委託發行4冊專書，於6日正式出版銷售。

台鐵局指出，於2020年4月開始籌劃整理同仁們改革歷程及相關資料，童年7月22日辦理「2020臺鐵專書出版委託專業服務」案招標，計有3家廠商參與投標，8月13日決標由「遠見天下文化出版股份有限公司」承攬；「2020臺鐵專書出版委託專業服務」案出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書，以4本專書的形式，聚焦在經營管理、多元價值、美學設計、歷史文化等蛻變內涵，總經費為884萬元。

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▲台鐵耗資884萬委託發行4冊專書，四大面向紀錄改革蛻變內涵。（圖／交通部台灣鐵路管理局提供）

▲「2020臺鐵專書出版委託專業服務」案出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書。

其中企劃設計及印刷費用共計713萬，佔總經費81%，主要進行蒐集彙整、整體企劃設計、編輯、採訪、攝影、影像授權、文字創作編輯等工作，4本專書各印製3000本，每本定價為500元，4本一套，預計將於全台台鐵夢工場門市及網路通路銷售。

台鐵局表示，為了記載百年老店台鐵近二年的改革歷程，台鐵出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書，以4本專書的形式，從4大面向解讀臺鐵的蛻變密碼：從經營管理角度出發，以八大改革臺鐵組織變革的《象龜學跳舞》；闡述軌道經濟不同面向與多元價值的《軌道經濟未來式》。

台鐵局說，從觀光列車改造，注入美學設計於臺鐵車輛、車站改造及品牌形象的《解構鐵道美學》；以及爬梳六大經典車站及多處古蹟與建築古今變化，展現臺鐵鐵道文化傳承之重視的《臺鐵風華 百年一瞬》。展望2021年，百年臺鐵仍將持續努力推動改革精進，以提供社會大眾更安全、可靠、舒適的旅運服務。

▲台鐵耗資884萬委託發行4冊專書 四大面向紀錄改革蛻變內涵。（圖／交通部台灣鐵路管理局提供）

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