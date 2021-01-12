氣象局警告：今晚寒流最強「濕冷→極度乾冷」凍4°C　2周內恐連4波

▲氣象局示警，今天一整天到明天清晨是這波寒流最強的時候，再加上輻射冷卻效應會讓低溫更冷。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

受到寒流持續影響，氣象局表示，今天一整天到明天清晨是這波寒流最強時刻，各地非常寒冷，再加上輻射冷卻效應影響，低溫會更低，中部以北6-7度，沿海空曠、近山區還會再低2-3度。

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▲今天清晨受到寒流影響，各地天氣很冷，高雄以南、台東低溫10度左右，其他各地低溫更下探7-8度。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象局簡任技正伍婉華指出，今天清晨受到寒流影響，各地天氣很冷，高雄以南、台東低溫10度左右，其他各地低溫更下探7-8度，尤其桃竹苗及新北市低溫僅6-7度，平地最低溫出現在苗栗銅鑼只有6.4度。

今天一整天到明天清晨是這波寒流最強的時候，白天北部高溫13-14度左右，南部、東南部高溫比昨天還要再下降3-4度，東南部15度、中部16度、南部19度。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

由於水氣正在減少，今天只剩東半部有局部零星短暫雨，但雨勢緩和下來後，寒流加上輻射冷卻效應會讓低溫更冷。氣象局警告，今晚到明天清晨中部以北6-7度，東北部8度，南部9度，花東11-12度，沿海空曠、近山區地區低溫會再更低2-3度。

明天白天起寒流減弱，加上水氣減少，周三至周五大部分地區都可以看到好久不見的陽光。北部、中部及南部高溫可回升到21-23度，周四還會更高，連花東、東北部地區可以回升到20度以上，但要留意西半部日夜溫差會有13-14度以上。

▲明白天起寒流減弱，逐漸回溫，但下一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將在周六來襲。（圖／中央氣象局）

不過，周六起又有下波冷空氣影響，氣象局預估強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，屆時各地溫度又會逐漸下降，北部東半部地區也會有降雨機會。目前模式預測，北部、東北部低溫13-14度，但氣象局將持續觀察並隨時調整預報強度。

全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，周日、下周一這波目前預估仍舊以接近寒流的等級機率高。氣象專家吳德榮也說，目前模擬強度為強烈大陸冷氣團，未來是否會調強而成為連續第4波寒流，需持續觀察。

另外，有專家指出，半個月有三次寒流相當罕見，伍婉華表示，回顧過去資料，10年前也有2周內三波寒流影響的紀錄，但確實這10年內較少見，由於冷空氣持續影響，也讓大家沒有喘息機會，提醒務必預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病。

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