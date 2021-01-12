首推「不是煤油式暖爐！」過來人分享優缺點　曝光有預算這樣買

▲網友回文解說煤油暖爐的優缺點。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

連3波寒流讓民眾瘋搶保暖小物，從暖暖包到電暖器都缺貨，就有鄉民在PTT發文，說他想找台號稱暖房效率最好的「煤油暖爐」來取暖，目前只看到1萬5千元的有貨，「請問一下，這個真的有傳說中的好用嗎？」就有一位用過煤油暖爐的網友回文，曝光煤油式的優缺點，「有預算夠的就冷暖空調+電子式暖爐，二擇一建議冷暖空調。」

該位網友回文問卦「煤油暖爐真的好用嗎？」說煤油式的有好有壞，壞處是「有臭味、要手動加煤油（有工具會比較輕鬆）、啟用和關閉時有煤油味、煤油很貴」；好處就是暖房很快，「遇到霸王級寒流，空調不能用你還能爽用。」

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他接著說明，煤油暖爐分傳統和電子式，「傳統就是手動點火，裡面有爐火燒煤油來暖房」，通常傳統式的頂部或周圍會很燙，可以順便燒開水泡泡麵。

▲電子式的顧名思義就是要插電。（示意圖／Pixabay）

而電子式的顧名思義就是要插電，「電子點火、電子調控火力，有風扇直接把爐火熱風吹出，暖房速度更快」，有的還會有eco模式，油耗更省，再高級的則有熄火回油降低臭味的功能，機器外殼也不會熱到會燙傷人。

最後網友給出建議，認為有預算的人可以買冷暖空調加上電子式的煤油暖爐；二則一就冷暖空調；已有空調但沒暖氣就買電子式煤油暖爐；預算不足就買最便宜的電子式暖爐，「傳統暖爐不推，因為費油+危險。」他也補充2點，第1個是油耗部分，用了7小時電子式煤油暖爐，大約耗費0.7L的煤油；第2點是「煤油燃燒可順便殺菌」。

他也在留言處透露會推薦冷暖空調的原因，第1就是電子式煤油暖爐還是比空調耗電，再來就是安全和味道的問題「我覺得用戶體驗最重要，目前還是暖爐最爽，但是睡覺還是空調好」、「真的有味道啊！不過應該比傳統煤油低很多。」