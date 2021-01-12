現在才想要暖氣！他猶豫「撐一天就過了」太晚買　網驚勸：快下單

▲原PO在考慮到底要不要買暖氣機。（示意圖／記者陳建宇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

才剛迎來2021年，跨年起也連迎三波寒流，讓許多台灣人直呼今年冬天真的有冷到，連暖暖包、暖氣等保暖神物都紛紛缺貨。就有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「現在買暖氣會不會太晚？？？」說他已經冷到快中風，但看了一下天氣，發現再撐一下好像就會稍微回溫，猶豫要不要買暖氣機。

這位網友11日發文，文中表示「這禮拜實在冷到爆炸，加上下雨，真的冷到覺得自己快要中風了……」看了手機的氣象預報後，發現冷天氣持續到12日，13日起會比較溫暖。原PO就猶豫，「如果現在買暖氣機會太晚嗎？還是再撐一天就過了？（老實說捨不得花錢）」。

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▲原PO擔心買了暖氣機之後，天氣就不冷了。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「快回暖了，太晚了」、「台灣又不冷，住山區再考慮」、「很怕冷的人就買，台灣是能冷幾天。」大部分的網友則是勸他趕快下手，「現在買還來得及，又要變冷了」、「買了可以用好幾年啊」、「買吧！後面還會有寒流，兩三千就很好用了」、「先買再說，花了錢總比需要用的時候沒有好」、「網購一堆的沒貨了」、「昨天剛買，有買有差真的」。

另外，根據本站報導《跨年一路冷到現在！恐連4波寒流襲台 災害預報士：機率高》，這一波寒流雖然冷到13日清晨而已，但周末又有冷空氣報到，目前預估仍舊以接近寒流的等級機率高。而目前該冷空氣模擬強度為「強烈大陸冷氣團」，未來是否會調強而成為連續第4波寒流，需持續觀察。