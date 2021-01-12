一看衛生棉庫存！人妻臉綠「根本內外夾攻」　網秒懂：妹妹都涼了

▲家裡都是涼感型衛生棉。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

從跨年起不到半個月時間，已連續三波寒流來襲，除了禦寒物品大缺貨外，對於保暖的話題也熱議不斷，就有人妻發現，家裡的衛生棉囤貨清一色是「涼感型」，這種內外夾攻的感覺，讓她超崩潰。

女網友在「爆怨公社」吐苦水，「我要抱怨我自己，之前沒事為什麼囤積一堆涼感型衛生棉，這麼冷的天氣生理期，內外夾攻...難受，想哭。」

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po文掀起熱烈回響，網友們忍不住笑虧，「海鮮要冷藏」、「內外取得平衡點啦」、「再買一包新的不就好了，涼感的放到夏天再用啊」、「我老公說的，牛奶要保溫，海鮮要冷藏XDD」、「外面貼暖暖包」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

另外，不少女性朋友則心有戚戚焉，直呼「我懂我懂，因為我這個月是用超涼感41公分睡覺」、「我也這樣，所以直接買新的，涼感的放著先不用」、「我昨天來，看了一下衣櫃也全是涼感！妹妹都涼了」、「我也堆了100包，整個涼爆」。

值得一提的是，這波寒流會於周三減弱，一直到周五各地都是穩定天氣，只有東半部周五會有零星降雨；不過，大陸冷氣團周六南下，影響到下周一，目前預報僅冷氣團等級，是否會轉強，有待持續觀察。