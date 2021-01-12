男子確診新冠後「腫瘤神奇消失」　陸免疫學專家解答

▲一名病患在感染新冠肺炎後體內癌細胞大量消失，右圖為染疫後的造影。（圖／翻攝自British Journal of Haematology）

記者鄭思楠／綜合報導

英國醫學雜誌日前發現，一名罹患淋巴癌與嚴重腎臟病的61歲男性，因呼吸困難再度住院時，被檢測出新冠肺炎的陽性反應，而4個月之後，正子斷層照影（PET/CT）卻顯示他體內的腫瘤大部份都消失了，該病例讓全世界震驚。不過，相關免疫學專家卻認為，這可能只是個巧合。

致力於科學、工業、醫學等學術領域的約翰威立出版社（Wiley），刊登了這一篇《英國血液學雜誌》（British Journal of Haematology）的臨床案例報告。對此，有研究研究人員認為，不排除是新冠病毒觸發了人體的抗腫瘤免疫反應。

據陸媒《科技日報》報導，免疫領域相關專家表示，「新冠病毒殺死腫瘤細胞也可能是個巧合。巧合的點可能是小段肽，T細胞特異性殺傷是經過新冠病毒的介紹才認出腫瘤來了。」

專家進一步表示，這個過程正是人體內的獲得性免疫，新冠病毒蛋白外殼上的小段肽或者細胞感染後釋放的小段肽，如果正好和腫瘤細胞表面的抗原相似，前者激發獲得性免疫產生的殺傷性T細胞就能夠也識別後者。

「這只是推測，一切要看研究團隊的進一步分析，」該學者表示，但從新冠肺炎患者的表現看，也是很有可能的，因為重症患者中「炎性細胞激素風暴的發生」是主要死因，這意味著新冠病毒會誘發體內免疫系統「瘋狂」釋放炎性激素，且具有巨大殺傷力，因此只要「認得準」，完全有可能在4個月內殺死患者體內的惡性腫瘤。

「根據目前的情況，我判斷新冠病毒在這個患者體內激活的是廣譜免疫，」上海海洋大學特聘教授、比昂生物創始人楊光華表示，發表論文中提到大幅減少的不止腫瘤細胞還有患者此前感染的EB病毒的拷貝數，因此很可能新冠病毒激活了患者的整體免疫系統，使得包括自然殺傷細胞等在內的免疫細胞數量劇增，對所有其識別為「異己」的單元統統幹掉。

「目前的簡單報導透露的信息較少，難以做出全面判斷，也不排除特異免疫的可能，」楊光華說，在治療時，醫院應該之前有採集患者的腫瘤樣本，相信團隊會進行進一步的分析，包括對於這個病例的分析，深入的T細胞分析，還有腫瘤組織的特異性分析等等。

那麼癌症病人主動感染新冠病毒，是不是也能把腫瘤統統趕出去呢？專家也強調，高危操作、請勿模仿，「這個案例能不能在別人身上重複，在進一步研究無結果之前，很難確定，即便未來相關機制明確，證明是可重複的，現代診療手段也必然會有所優化，畢竟，直接感染新冠病毒的操作，太原始了！有違安全、有效的基本要求。」

►戴口罩也要記得保養