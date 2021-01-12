上百乘客不戴口罩熱舞K歌！空姐也加入狂歡...機艙變「夜店派對」

▲蔚來車主飛機上開派對。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情出現反彈，然而有網友發影片踢爆，電動車蔚來汽車百名車主在包機上，竟然集體開起「空中狂歡派對」，沒有人戴口罩。消息傳出後引發網友撻伐，涉事的中國國際航空表示正在進行調查。

根據網友爆料，電動車蔚來汽車百名車主從深圳包機到成都參加新車發布活動，中國國際航空班機CA4338航班正副機長、空中服務員、地勤、乘客均為蔚來車主。

然而起飛之後，一百多人在機上開起狂歡派對，還有人拿出吉他彈奏、其他人一起大合唱，甚至不少人打開手機手電筒發出光亮，宛如在開「演唱會」，而且沒人戴口罩。值得注意的是，蔚來汽車官方微博曾轉發了車主包機的相關貼文。

▲現場氣氛非常嗨。（圖／翻攝自秒拍）

影片曝光後引發網友撻伐，紛紛怒斥「可以說是肆無忌憚了」、「看到這條新聞，好驚悚」、「蔚來成傳銷組織了」、「買個車怎麼還唱跳rap了？」 、「車友會搞的跟邪教一樣」。

對此，中國國際航空公司11日表示，這樣的行為肯定是不允許的，目前已就該事件上報公司核實。

據悉，蔚來汽車在9日舉行的「NIO Day 2020」上，發布了首款搭載全新自動駕駛技術的旗艦轎車ET7，並展開預定。新車補貼前起售價為44.8萬元（人民幣，下同），BaaS方案補貼前起售價為37.8萬元，計畫於2022年第一季度交車。

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