跨年一路冷到現在！連4波寒流襲台？　災害預報士：機率高

▲長時間低溫讓許多人直呼受不了。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

跨年起連三波寒流接力影響台灣，讓許多民眾直呼冷到受不了，而這波寒流冷到周三清晨，不過，周末又有冷空氣報到。全台唯一災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，周日、下周一這波目前預估仍舊以接近寒流的等級機率高。氣象專家吳德榮也說，目前模擬強度為強烈大陸冷氣團，未來是否會調強而成為連續第4波寒流，需持續觀察。

賈新興今在臉書說，周日預估這波低溫出現在今清晨，北部低溫6-8度，台北站9-10度；今平地實際最低溫，苗栗銅鑼6.4度、桃園茶改場6.6度、新北五股6.6度；局屬平地站最低溫，淡水7.9度、新竹7.9度、台北站大約8.9度。

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▼今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

▼截至今晨6時半，全台平地低溫排行。（圖／氣象局）

賈新興指出，寒流周三就慢慢減弱，周四至周六終於可以好好擁抱冬陽的魅力，這幾天日夜溫差大；至於周日、下周一這波目前預估仍舊以接近寒流的等級機率高，但都比過去這幾波弱一點，再觀察個2天。許多網友哀號，「這次的冷真的持續很久，把多年不穿的衣服、電暖器、電熱毯都拿出來使用了」、「冷到受不了」、「這種濕冷感覺刺刺的。」

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，周六下半天東北季風南下，氣溫逐漸下降，迎風面轉有局部雨；周日北台天氣濕冷，氣溫持續下降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度；下周一晨北台灣再降至9度左右，氣象局測站的最低氣溫約可降至11度左右，故這波冷空氣目前模擬強度為強烈大陸冷氣團（氣象局≦12度），但由於模式模擬的「不確定性」，未來是否會調強而成為連續第4波寒流，需持續觀察。

對此，中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，大陸冷氣團周六南下，影響到下周一，前期水氣較多，周六、周日北部、東半部有下雨機會，下周一雨區剩東半部。他表示，這波冷空氣目前是預報冷氣團等級，有機會再調強，得持續觀察。

►今晨至白天低溫特報區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】



金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）