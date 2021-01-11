幹部能力再升級　台南市消防局強化情境判斷與決策思考

▲台南市消防局於1月11、12日分2梯次於永華訓練中心7樓禮堂辦理「副大隊長、組長、專員、股長」整合救災安全測驗，共有48名幹部參加測驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於1月11、12日分2梯次於永華訓練中心7樓禮堂辦理「副大隊長、組長、專員、股長」整合救災安全測驗，共有48名幹部參加測驗，主要為提升副大隊長、股長層級幹部救災指揮能力，強化CCIO搶救系統及落實各級專業訓練，確保災害現場搶救指揮過程順利，減少消防局同仁發生生命安全之危害狀況。

災害搶救基本要素為安全、紀律、團結，為使消防局幹部所學應用於災害現場實際指揮決策，確保消防弟兄的救災安全，因此針對測驗內容設定為多重災害綜合模擬情境測驗訓練，內容包含平時整備的消防車輛救災裝備、團裝器材操作故障排除、個人防護裝備故障排除、空氣呼吸器緊急處置、戰技動作檢視、災害現場CCIO作戰編組、分隊救災派遣車組、救災車輛動線規劃、大隊幕僚功能、水源佈署掌控、無線電紀律及規範、安檢、危險物品、化災系統查詢、建築物消防安全設備、退避權、資訊權、義消救災協調安全管制及無人機資訊的運用。

市長黃偉哲表示，災害現場指揮官及幕僚的指揮運作，包括情報蒐集、訊息傳遞、方針宣告、命令下達、搶救任務執行情形管制等救災項目，對於災害現場狀況判斷及決策思考都是缺一不可，良好的災害搶救指揮系統不僅是第一線消防人員的安全基礎，更是守護台南市民生命財產安全的後盾。

消防局長李明峯表示，幹部不管是在消防任務的災害搶救、緊急救護、預防火災及為民服務，或是面對各種臨時狀況發生的反應，都應能夠以盡善盡美的做事方式來處置，相信這次的整合救災安全測驗只是本局幹部精進職能的一小步，未來要面對的狀況更是千變萬化，唯有強化整體功能，提升緊急應變能力，如此更能以全方位的能力來維護市民生命、財產安全。

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