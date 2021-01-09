▲新北澳底漁港首批15萬尾「正頭烏」，老天爺賞賜洄游到東北角海域。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區澳底漁港首批抵達的烏魚，船隊大豐收捕獲了至少15萬尾的烏魚，正是老天爺賞賜的「年終獎金」。野生烏魚是老饕們的最愛，母烏剖卵或公烏取走烏魚鰾後的烏魚殼炙手可熱，台語俗諺說：「冬節食烏正當時」、「鹹水烏勝過雞肉箍」正是最佳寫照。

漁業處指出，被稱為「信魚」的野生烏魚，每年冬季會從朝鮮半島沿著大陸沿岸流（親潮）沿黃海、東海至南海產卵。一般而言，冬至前後20天會抵達台灣海峽南部以及東北角外海，這個時候稱為「正頭烏」，烏魚的魚卵和精囊最為飽滿且肉質肥美，到台灣西南沿海產卵，再沿著西海岸南下，到鵝鑾鼻地區附近開始逆流北返稱為「回頭烏」，魚變瘦，味道也變差。

▲烏魚一身都是寶，從母魚卵巢中取出製成之烏魚子，其營養價值極高。

烏魚一身都是寶，從母魚卵巢中取出製成之烏魚子，其營養價值極高，富含蛋白質、脂肪、維生素和礦物質，堪稱魚卵中的極品，可鹽漬曬乾做成「烏魚子」；公烏魚的精囊則稱為「烏魚膘」，擁有豐富的賀爾蒙，以及營養維生素A、B群、E、銅、鋅等營養，可以拿來入菜，口感近似豆腐，深受民眾喜愛；而烏魚的胃囊稱為「烏魚肫」，可做料理也可曬乾後拿來當作喝茶的小零食；烏魚取出卵巢、精囊後，稱為「烏魚殼」。

漁業處表示，常見的烏魚相關料理是喜慶宴會中出現的烏魚子料理，在冬季野生烏魚豐收期間肯定是要嚐嚐限定版的烏魚殼和烏魚膘的料理，烏魚殼肉質軟嫩鮮美而烏魚鰾是非常好的冬季滋補食材。

▲公烏魚的精囊則稱為「烏魚膘」，擁有豐富的賀爾蒙，以及營養維生素A、B群、E、銅、鋅等營養。

最家常的料理方式就是蒜苗紅燒烏魚殼，先把薑和蒜苗皆切片，烏魚抹少許鹽醃3分鐘，熱鍋放油，將烏魚煎兩面金黃色後順便煸香薑片，加水、醬油、米和蒜白一起燉煮，起鍋前將蒜綠再加入煮兩分鐘，就可美味上桌。烏魚膘買回家後，用小水流漂洗2至3遍，放入滾水中滾燙去腥後撈起備用，起麻油鍋煸薑絲放入烏魚膘一起燉煮，起鍋前放入蒜苗，拌勻即可上桌。

漁業處長張麗珍表示，新北市沿海漁業資源豐富，除了萬里蟹和貢寮鮑品牌，還有各式優質的當季漁產品可供選購，邀請民眾帶著家人與朋友到東北角海濱遊玩並品嚐最對時的烏魚及貢寮鮑等優質當令海鮮料理，都是冬季進補絕佳的選擇。

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