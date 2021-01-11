新北承天路農路「路殺工程」真管用　近九成野生動物遠離死亡

▲路殺社林德恩老師與新北市政府農業局一同會勘路殺改善設施。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局和路殺社林德恩老師研擬設置路殺改善設施，完工後在土城區承天路一帶高風險路殺動物使用效果比預期高，經生態調查結果顯示本路段自2019年度24次路殺，至2020年路殺降為4次，明顯降低路殺數量。未來將持續生態調查，依調查結果改善承天路桐花公園沿線的路殺相關設施，以維動物們用路安全。

農業局表示，土城區桐花公園第二停車場附近路段的路殺改善工程，於道路上邊坡採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔並誘導動物至新設的廊道，並將上邊坡擋土牆內縮成兩邊45度斜坡道利於動物攀爬進入道路下方的生態廊道，避免直接橫越承天路而被路殺，工程在108年10月完工。

▲生態通行廊道橫越承天路避免路殺。

農業局2020年持續追蹤調查，上邊坡擋土牆內縮兩邊的斜坡道（路殺改善設施）也拍攝到青蛙使用。另發現原本是期望降低蛙類受路殺威脅的改善工程，不僅青蛙會利用，鼬獾、白鼻心也常使用，叫聲有如尖銳煞車聲的鳥類－紫嘯鶇也不時前來探訪，近來甚至發現臺灣特有種黃綠澤蟹也來用，改善設施大受歡迎。

農業局長李玟表示，讓動物們安全過馬路的路殺改善工程，不僅提升民眾用路安全，也建構生態友善道路，而土城桐花公園及週遭山區亦為黃緣螢、黑翅螢、鼬獾、白鼻心與黃綠澤蟹等等小動物們等的家，值得大家共同努力，維持大自然的美景，讓動物都能快樂出門、平安回家！

▲青蛙使用路殺改善設施（斜坡道）。

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