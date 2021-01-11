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首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

▲新北環警聯手破獲19件非法吸食笑氣 最小年僅16歲...全國第一張青少年罰單。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環警聯手破獲19件非法吸食笑氣。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為防堵笑氣濫用危害民眾健康，自2020年10月30日行政院環保署公告笑氣納管至今，新北市政府環保局與警察局合作加強聯合稽查，共破獲19件非法吸食販賣笑氣違規案件，總計33人遭逮並沒入鋼瓶55支，皆依違反毒性及關注化學物質管理法第25條規定告發，最高可處30萬元罰鍰。

環保局指出，對於未持有核可文件擅自運作笑氣者，依違反毒性及關注化學物質管理法第25條規定，可裁處3到30萬元罰鍰，並沒入笑氣鋼瓶。經分析查獲之違法案件樣態，未成年違規者佔比高達3成，其透過網路通訊軟體（如：微信、LINE ）以一支1500元到6000元不等價格，向不肖業者以外送方式下訂笑氣鋼瓶後，帶回旅館、車上或自宅吸食笑氣。

▲新北環警聯手破獲19件非法吸食笑氣 最小年僅16歲...全國第一張青少年罰單。（圖／新北市環保局提供）

▲▼未持有核可文件擅自運作笑氣者，依違反毒性及關注化學物質管理法第25條規定，可裁處3到30萬元罰鍰。

▲新北環警聯手破獲19件非法吸食笑氣 最小年僅16歲...全國第一張青少年罰單。（圖／新北市環保局提供）

環保局表示，土城警分局於2020年12月2日在土城區金城路上某汽車旅館，查獲4位年輕人持有笑氣鋼瓶及大量氣球，正準備開派對吸食笑氣助興。分局帶回偵辦後發現，4位年輕人皆為未滿18歲的未成年青少年，其中一位更只有16歲，即由環保局依毒性及關注化學物質管理法裁處3萬元罰鍰，也是全國第一張青少年違法使用笑氣的罰單。

環保局說，為維護社會秩序及市民健康，行政院環保署於2020年10月30日將「笑氣」公告列管為第一個「關注化學物質」後，新北市政府即與環保署、經濟部、衛福部等部門展開輔導查核，要求本市上游笑氣製造、輸入及販賣業者應取得關注化學物質核可文件，並應如實申報運作紀錄等資料，嚴格管控笑氣的流向，目前已聯合稽查43家笑氣運作業者。

▲新北環警聯手破獲19件非法吸食笑氣 最小年僅16歲...全國第一張青少年罰單。（圖／新北市環保局提供）

▲非法吸食販賣笑氣鋼瓶。

環保局長程大維呼籲民眾，切勿因為一時的好奇或貪圖享樂而吸食笑氣。笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，吸食笑氣可能會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡；而正值青春期的未成年人身體發育尚未完全成熟，吸食笑氣恐併發脊髓神經受損退化，造成嚴重危害。

程大維強調，違法使用笑氣依法最高可處30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。民眾若發現有違法販賣使用笑氣的情形，請即時撥打新北市政府1999市民專線反映。

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