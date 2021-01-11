化身瑞芳動物之家一日志工　賴清德盼國人「以認養代替購買」

▲副總統賴清德至新北市瑞芳區動物之家擔任志工及拍攝宣導影片。（圖／總統府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德10日上午至新北市瑞芳區動物之家擔任志工及拍攝宣導影片，體驗擔任動物之家的「一日志工」，以實際行動宣導及響應志工服務，並呼籲國人「以認養代替購買」，一起幫助無家可歸的毛小孩找到一個溫暖的家。賴清德分享他在台南市長任內，台南市是全台灣第一個實施「零撲殺」政策的地方。

新北市瑞芳區動物之家地處山區，位置偏遠，缺乏志工為動物做多管道的曝光，使得動物們進所後常常一待就是幾年，也因人力不足使狗狗無法經常在外奔跑及獲得陪伴，多數時間都關在籠內等待。因此，台灣防止虐待動物協會（TSPCA）特別邀請副總統擔任「一日志工」，他也以實際行動響應志工服務，期望讓更多人有意願到瑞芳動物之家進行志工服務。

▲賴清德在園區內與狗狗互動，並帶狗狗散步及協助社會化等工作。

賴清德抵達後，首先聽取由動物之家工作人員說明「志工服務」的流程、教學及注意事項，接著在園區內與狗狗互動，並帶狗狗散步及協助社會化等工作，也至「貓舍」與貓咪互動。同時他擔任「一日志工」的過程也將拍攝成宣導影片，藉此呼籲國人「以認養代替購買」，一起幫助無家可歸的毛小孩，找到一個溫暖的家。

結束志工服務後，賴清德在現場分享他在台南市長任內的經驗，他提到台南市是全台灣第一個實施「零撲殺」政策的地方，當時他指示動保處、民政局及里長共同合作，盤點台南市內的流浪動物數量，並編列預算執行「TNVR犬貓絕育計畫」，也協助訓練流浪毛小孩，讓牠們增加被領養的機會，現在各縣市政府也都在執行這項制度，他期盼未來大家能持續共同響應「以認養代替購買」的政策，「我們大家一起繼續努力」。

▲▼賴清德10日上午至新北市瑞芳區動物之家擔任志工及拍攝宣導影片，台北市議員許淑華（右1）也出席此項活動。

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