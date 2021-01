暴力川粉闖國會　機智警隻身引誘群眾「走錯路」獲讚英雄

▲非裔警獨自一人引開示威者。(圖/@RepDeanPhillips)



文/中央社

美國總統川普的忠實支持者6日硬闖國會大廈,釀成5人死亡,網路上流傳一段1分多鐘影片,顯示一名非裔警察機警地將憤怒群眾引離參議院,畫面曝光後,各界紛紛稱讚他是英雄。

美國有線電視新聞網(CNN)記者威爾森(Kristin Wilson)指出,在警方趕往保護參議院之際,國會警官古德曼(Eugene Goodman)將情緒激昂的群眾引離參議院。

「哈芬登郵報」(HuffPost)記者拍到的畫面顯示,警民對峙期間,古德曼在通往參議院議場的走廊擋下一名身穿極右派陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)黑色T恤的男子,然後動手推他,轉移他的注意力,接著順著樓梯一路往上爬,誘使那名男子和他身後的群眾對他窮追不捨,將他們引往相反的方向。

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

路透社和英國「獨立報」報導,美國國會警察局並未針對這名警官的身分回應置評要求。

新澤西州民主黨籍聯邦眾議員帕斯克魯(Bill Pascrell)今天推文說:「當川普的法西斯主義支持者攻進美國國會大廈時,這名英勇的國會警官引導殺氣騰騰的暴動分子離開參議院,救了議場裡的人。願主保佑勇敢的他。」

民主黨籍眾議員菲力普斯(Dean Phillips)推文說:「我懷著感激和崇敬的心,向古德曼這些展現英雄氣概的美國國會警官致敬。」

With gratitude and reverence I salute the particular heroism of black U.S. Capitol Police officers like Officer Eugene Goodman who stared grotesque hatred directly in the eye on Wednesday and demonstrated to the world that their Black Lives Matter.

: @nytimes pic.twitter.com/pfPzjWrE80 — Rep. Dean Phillips(@RepDeanPhillips) January 10, 2021

川普在去年11月大選敗給民主黨對手拜登(Joe Biden)後,祭出一連串法律戰,企圖翻轉2020年大選結果,但都未獲成效。他不斷指控選舉舞弊,並號召支持者齊聚華盛頓,抗議國會清點選舉人票並確認拜登勝選。

川粉硬闖國會大廈釀成5人喪命,其中包括一名國會警官,數十人被捕後遭起訴。

衝撞國會大廈的群眾中,有些揮舞著邦聯旗幟,身穿帶有擁護白人至上主義口號與徽章的衣服。

「華盛頓郵報」報導,古德曼的舉動讓警方在千鈞一髮之際,及時鎖上通往參議院議場的所有入口。

蓋耶哥(Ruben Gallego)和柯羅(Jason Crow)等數名具有軍事經驗的國會議員,也因冷靜安撫受驚嚇的同僚和在一片混亂中幫助他人撤離而受到讚揚。

這起事件發生後,國會警察局長已請辭,一名聯邦檢察官說,任何涉嫌同謀的國會警察成員都將被起訴。

This moment in ⁦@igorbobic⁩ stunning footage. In front of the officer, coming up the stairs, is a mass of rioters. The USCP officer glances to his left. Between those two chairs is the entrance to the senate floor. He lured them to his right, away from their targets. pic.twitter.com/knjQQ4GZ0d — Kristin Wilson (@kristin__wilson) January 10, 2021

