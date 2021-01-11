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美紓困法案藏玄機　限情治單位180天內交UFO報告

美軍先前承認不明飛行物影片。（圖／翻攝自U.S Department Defense）

▲美軍曾於2019年承認影片真實性。（圖／翻攝自U.S Department Defense）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

一份揭露更多有關美國政府研究「不明空中現象」（UAP）工作小組細節的報告，預計將由情治單位發布。「不明空中現象」更廣為人知的說法是「不明飛行物」（UFO）。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例持續攀升，總統川普上週簽署規模2.3兆美元（約新台幣64.8兆元）的疫情紓困和政府支出法案。

不過美國有線電視新聞網（CNN）和英國天空新聞網（Sky News）報導，在這份厚達5600頁的法案中，竟有許多條例與疫情無關，包括要求美國情治單位在180天內針對不明飛行物向聯邦參議院情報委員會呈交一份非機密性質的報告。

這份報告必須包含「全美幾乎所有情報機構收集或持有不明空中現象資料及情資報告的詳細分析」。

最後，參議院情報委員會還表示，這份報告還必須判斷不明飛行物是否對國安構成任何潛在威脅，並評估是否有任何敵對國家可能是這類活動的幕後黑手。

情報委員會指出，呈交的報告必須為非機密性質，不過允許含有機密附錄。

國家情報總監（DNI）辦公室發言人已向事實查核網站Snopes證實這項消息。

美國國防部去年4月公布海軍飛行員拍攝的3則影片，畫面顯示飛行員與疑似不明飛行物在空中相遇。其中一則影片攝於2004年11月，另兩則攝於2015年1月。

►五角大廈正式發布3段UFO影片　像「乒乓球彈開」2秒瞬間消失
►3段「UFO橫掃海平面」影片流出　美海軍承認：真的是幽浮…悔讓大眾知道！
►歐巴馬默認了！真有外星人　專家：美簽保密協議…在火星合作研究

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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