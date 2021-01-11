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林鶴明：國民黨怕刺激對岸　以後美國現任官員訪台都拒見？

▲▼林鶴明、卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨文傳會副主委黃子哲批評民進黨副秘書長林鶴明像美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）的小秘書，林鶴明11日反擊，國民黨更像對岸小秘書，「以後所有美國現任官員來台，國民黨都拒見？怕刺激中國？」

美國駐聯合國大使克拉芙特13日即將訪問台灣，並且在14日入總統府晉見總統蔡英文。但國民黨、民進黨為此陷入激戰，藍營公開反對克拉芙特訪台，前總統馬英九也認為，克拉芙特訪台用意是要刺激對岸，台灣想要進入聯合國是不可能的，這只是表面上友好，實際上沒有用。

針對馬英九的評論，林鶴明則翻出2009年時，馬英九接見美國前駐聯合國常任代表波頓（John Bolton）的新聞；他認為，馬英九和國民黨一眾，就是無法接受美國願意持續與民進黨執政的台灣政府深化交流，所以他們心中知道對美關係很重要，但是每一個人的言行都在傷害台美關係，「馬英九也是，江啟臣也是」。

對此，黃子哲則發文砲轟林鶴明，諷刺林鶴明是克拉芙特的小秘書；他認為，當年是沒有官職的波頓訪台，頂多就是代表自己或其服務的機構，沒有人會期待會帶來什麼實質的利益或影響，波頓不會也不需要有特別的作用，馬英九就是款待一位長期友台的老朋友。

針對黃子哲的攻擊，林鶴明隨即發文反擊，「子哲兄的發言真的慘不忍睹！」他說，國民黨的論點是波頓當年來台灣不是現任官員，所以不會刺激對岸，「國民黨文傳會的發言不是更像中國的小秘書嗎？別鬧了，子哲兄不需要為馬英九犧牲你自己了」。

林鶴明反問國民黨，以後所有美國現任官員來台灣，國民黨都拒見？因為怕會刺激對岸？國民黨這種發言，真的是台灣主流民意嗎？

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