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黃子哲列3點反擊林鶴明：無法判斷現任、卸任官員來訪差別？

▲▼ 文傳會副主委黃子哲出席國民黨美豬議題記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲 。（資料照／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13至15日訪台一事成為藍綠攻防，針對民進黨副秘書長林鶴明聲稱「以後所有美國現任官員來台，國民黨都拒見？怕刺激中國？」一事，國民黨文傳會副主委黃子哲列出3點回擊，還諷刺若無法判斷現任及卸任官員的區別，「那我真為林副秘的認知能力感到相當憂心」。

黃子哲表示，首先，林鶴明嗆「國民黨文傳會的發言不是更像中國的小秘書嗎？」這部分他欣然接受，只要林鶴明口中的「中國」，是那個美國務卿龐培歐口中的「自由中國」（free china），也就是中華民國。那別說是小秘書，那怕是小螺絲釘、小嘍囉、小兵、小草、小蝴蝶，都甘之如飴。

黃子哲指出，再者，林鶴明說「還是以後所有美國現任官員來台灣，國民黨都拒見？因為怕會刺激中國？國民黨這種發言，真的是台灣主流民意嗎？」事實上，總統馬英九任內接見美方現任或卸任的官員不勝枚舉，例如2014年就在總統府接見時任美國環保署署長吉娜麥卡錫，哪來拒見或怕刺激對岸?國民黨歡迎美方官員尤其是高階官員來台訪問，或解除禁令讓我方高層官員到華府訪問，藉以強化台美間的關係，這立場從沒改變過。

黃子哲強調，只是這次在川普政府即將交接給拜登政府之際，倉促派其駐聯合國大使克拉芙特來訪，別說國民黨的政治人物，連美方學者或前官員都有意見。我相信主流民意會希望克拉芙特的到訪，是對未來台美中三方有正面而實質的助益，而不是投下更多的變數。

第三，黃子哲說，林鶴明稱國民黨的論點是波頓當年來台灣不是現任官員，所以不會刺激中國，還勸他別為馬英九犧牲，「我認為如果林副秘無法判斷現任及卸任官員的區別，以及其權力及影響力的差異，那我真為林副秘的認知能力感到相當憂心」。

黃子哲接著說，至於犧牲，「謝謝林副秘的關心，我知道您是『不想犧牲』的專家，早早就從柯文哲的市府團隊跳船，所以從此官運亨通、仕途飛黃騰達，令不少人欽羨。但我從來只堅持為對的事情而發聲，若真的得為真理犧牲，被查水表或被打壓，我願意勇敢面對」。

最後，黃子哲諷刺，「我對於把林鶴明從副秘形容為小秘，感到抱歉，也應該修正。因為若參照外交部長吳釗燮稱呼日本台灣交流協會代表沼田幹夫為大哥哥的規格，那林副秘是否應該會更喜歡把自己當成更親密的小弟弟，而不是小秘？！」

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