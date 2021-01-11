美駐聯大使訪台藍綠不同見解　黃子哲諷林鶴明：「馬維拉」老招沒用

▲文傳會副主委黃子哲出席國民黨美豬議題記者會 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13至15日訪台，由於她即將卸任，前總統馬英九則認為來訪只是表面上友好，實際上沒作用。民進黨副秘書長林鶴明10日反擊，聲稱馬英九也見過美國駐聯合國大使、「然後他昨天罵人家沒有實際作用」。不過，國民黨文傳會副主委黃子哲分析，兩者的時空背景和意義完全不同，他也諷刺，就算用上「馬維拉」的老招，也無法轉移蔡英文政府押錯寶（川普）的窘境。

黃子哲表示，林鶴明甚至還拿馬英九過去在總統任內也曾接見過美國前駐聯合國大使波頓一事來說嘴，但這根本畫錯重點、胡扯瞎說又不當類比，民進黨對別人的「小明」不人道，自己家的「小明」卻胡說八道。

黃子哲指出，波頓的確於2009年1月6日、也是小布希即將卸任之際來台訪問，而時任中華民國總統的馬英九也予以接見，但既然林鶴明知道，克拉芙特是現任，而波頓當時是卸任大使。怎麼會傻到分不清楚兩人的代表性是截然不同，被賦予的意義當然也大大不同。

黃子哲解釋，沒有官職的波頓訪台，頂多就是代表他自己或其服務的機構，沒有人會期待他會帶來什麼實質的利益或影響，他不會也不需要有特別的作用，馬英九就是款待一位長期友台的老朋友；但克拉芙特既是現任的國務院高官，一方面不免讓台灣民眾對她有更高的期待，但另一方面，她來訪的時機卻選在過渡政府之際，便注定這是一場空虛的臨去秋波。也就是因為這樣的矛盾，外界才會對克拉芙特的訪台有所質疑。

黃子哲認為，克拉芙特儘管只剩幾天的任期，但仍具有美國官方的代表性，甚至會影響未來的台美中關係，所以AIT前處長楊甦棣也表示，在一個「跛腳政府」即將下台之際派高層到訪台灣很奇怪，時機也很糟，這麼做根本得不到什麼好處，且讓下任總統拜登與台建立具有建設性和積極關係增加難度。

最後，黃子哲說，林鶴明左諷國民黨主席江啟臣大腦四肢不協調，右批馬英九忘光光，其實都是要藉扣上國民黨反美的大帽子，來轉移蔡英文政府押錯寶（川普）的窘境，但就算用上「馬維拉」的老招，恐怕也如同美國大選的結果一樣，再怎麼掙扎也回不去了。