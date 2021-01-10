林鶴明：馬英九也接見過美國駐聯大使　昨天罵人家沒實際作用

▲前總統馬英九曾接見美國前駐聯合國大使波頓。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國現任駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）即將訪台，而前總統馬英九則認為，派她來訪只是表面上友好，實際上沒作用。對此，民進黨副秘書長林鶴明10日翻出馬英九2009年接見美國前駐聯合國常任代表波頓（John Bolton），還稱讚他是「硬漢」；他特別標註寫道，「馬英九也會見過美國駐聯合國大使」、「然後他昨天罵人家沒有實際作用」。

針對克拉芙特即將訪台，馬英九認為，美方用意是要刺激對岸，台灣想要進入聯合國是不可能的事情，派克拉芙特訪台，只是表面上友好，實際上沒有作用。

對於馬英九的批評，林鶴明10日透過臉書表示，其實馬英九在2009年擔任總統時，也在總統府接見美國前駐聯合國常任代表波頓（John Bolton），根據總統府新聞稿，馬英九當面向波頓稱讚，他是公認的硬漢，積極維護美國的國家安全與在全球地位。

林鶴明說，馬英九在談話中也指出，波頓即使離開政府職位之後，仍與我方積極往來，除在2年前訪台並在民主基金會發表專題演說之外，也持續關注且肯定我新政府上任後致力改善兩岸關係的努力，認為此舉有益於台美中三方，波頓的意見反映美國政學界的共同看法，包括布希總統與總統當選人歐巴馬先生在內。

林鶴明表示，馬英九會見共和黨的波頓還不忘想要要消費一下民主黨的歐巴馬，馬英九眼巴巴獲得美國肯定的意圖不言而喻。

隨後，林鶴明也比較了克拉芙特與波特訪台：第一，克拉芙特是現任美國駐聯合國大使，波特當年是卸任大使；第二，克拉芙特在川普卸任前來台，波頓當年也在小布希卸任前訪台（波頓於2009年1月6日來台，小布希於2009年1月20日卸任）。

林鶴明反問，兩位大使一個現任，一個卸任，同樣都在該年美國總統卸任前訪台，按照馬英九邏輯，他當年不就做了一件更沒有作用的事情？他當年怎麼不批評美方刺激對岸，還發新聞稿肯定人家？消費歐巴馬？

林鶴明說，馬英九和國民黨一眾，就是無法接受美國願意持續與民進黨執政的台灣政府深化交流，所以他們心中知道對美關係很重要，但是每一個人的言行都在傷害台美關係，「馬英九也是，江啟臣也是」。他坦言，其實國民黨最痛苦的，是三大神主牌都已經失靈，到現在為止也還沒找出方向。