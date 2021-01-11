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東奧剩半年！日疫情再失控...8成日本人嘆：應停辦或延期

▲▼東京奧運，東奧 。（圖／路透）

▲有高達8成的民眾認為東奧應停辦。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本疫情越發嚴峻，確診病例與重症患者數日日飆漲，當局日前宣布首都圈再度進入緊急事態，就連京都、大阪等地也紛紛籲請政府跟進，然而被迫延期至2021年舉行的東京奧運是否能按時舉辦，也成為眾所矚目的焦點。根據《共同社》民調顯示，有高達80.1%的民眾認為東奧應該停辦或是再度延期。

根據《共同社》分別於9日、10日舉行的全國電話民調結果顯示，有35.3%的受訪者認為即將於夏季舉辦的東京奧運「必須中止」，另外更有44.8%的民眾認為應該「再度延期」，也就是說共有80.1%的民眾認為東京奧運不可以在今年夏天如期舉辦。

▲▼日本,新冠肺炎,新型冠狀病毒,疫情,東京。（圖／路透）

▲日本首都圈再度進入緊急事態。（圖／路透）

另一方面，在同份民調中，首相菅義偉的支持率大跌至41.3%，與2020年12月相比直接降了9個百分比。由於疫情邁向第三波高峰，日本政府日前再度對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言，對此，有79.2%的受訪者認為政府「動作太慢」。此外，有68.3%的民眾對政府的防疫措施「不予好評」。

隨著首都圈重新發布緊急事態宣言，京都、大阪以及兵庫3府縣的知事也跟進要求中央發布緊急事態宣言。對此，菅義偉表示，根據新冠對策小組會成員的意見，將會再觀察並分析這幾天的狀況，如果進入緊迫狀態，將會隨時發布緊急事態。

民調顯示，有39.8%的受訪者認為除了首都圈之外，其他地區也要宣布緊急事態宣言，並有37.7%的民眾認為，範圍應擴大至全國，總計有77.5%的認為應該增加緊急事態宣言實施地區。

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