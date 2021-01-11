陸單日新增破百！　本土佔85例「河北仍是重災區」

▲石家莊市疫情嚴峻已經封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情再起，據今（11）早最新通報，10日單日新增確診病例破百達103例，其中本土病例佔85例，分別是河北82例、遼寧2例、北京1例。

▲10日單日新增破百。（圖／路透社）

據大陸國家衛健委通報，1月10日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例103例，其中境外輸入病例18例（廣東7例，遼寧4例，天津2例，上海2例，福建1例，雲南1例，陝西1例），本土病例85例（河北82例，遼寧2例，北京1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例18例，解除醫學觀察的密切接觸者405人，重症病例較前一日增加4例。境外輸入現有確診病例298例（其中重症病例5例），無現有疑似病例。累計確診病例4430例，累計治癒出院病例4132例，無死亡病例。

截至1月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例673例（其中重症病例20例），累計治癒出院病例82229例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例87536例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者925042人，尚在醫學觀察的密切接觸者26652人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者76例（境外輸入15例）；當日轉為確診病例31例（境外輸入3例）；當日解除醫學觀察9例（境外輸入8例）；尚在醫學觀察無症狀感染者506例（境外輸入260例）。

▲大陸北京重點人群第一批施打疫苗過程 。（圖／翻攝 新京報）

隨著河北疫情不斷擴散，臨近的北京嚴陣以待。在10日下午舉行的北京新冠肺炎防控記者會上，爆出疫情的順義區區委常委、常務副區長支現偉指出，已對確診病例及其村莊展開全面性的封閉管控。其中，確診病例之子是網約車司機，近期共與144名乘客接觸，且還曾前往河南參加婚禮。

支現偉表示，除對該村莊進行全面封閉管控外，全村968人也全部採樣進行1:1核酸檢測，全部為陰性，而這名網約車司機以及100多位乘客，也都已經通知到本人。