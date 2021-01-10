不戴口罩硬闖關！大爺回頭撂狠話：你算什麼東西　驚人身份被踢爆

▲石家莊老大爺不戴口罩強闖關 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

河北省爆發新冠肺炎疫情，其中情況最為嚴重的石家莊市已宣佈封城，集中隔離超過1萬人，不過近日一名老大爺不戴口罩出門，被攔下後更是口出惡言。事後，該名大爺被踢爆是當地公安局退休副局長，引發網友不滿，怒批「好大的官威啊」。

▲有網友指該名男子是縣公安局已退休副局長 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，在現場影片中可以看到，滿頭白髮、穿著羽絨外套的大爺外出時，不僅沒戴口罩打算強行衝過，還跟防疫人員發生衝突，期間甚至試圖搶對方手機，放狠話「你算個什麼東西」。

事後有網友指出，該名大爺疑似是高邑縣公安局已退休副局長。高邑縣委宣傳部隨即表示正在展開核查。經《大河報》核實，該名韓姓男子確實是公安局退休幹部。

▲老大爺被逮捕 。（圖／翻攝自秒拍）

大爺的惡劣舉動引發網友不滿，紛紛怒批「好大的官威啊」、「不管他是誰 疫情期間人人平等 嚴查！」、「這個時候就特別多神魔鬼怪現型了」、「 好大的官威，這是退了，這要是在職的話得是個什麼東西」。

據河北省衛健委網站今（10）日消息，2021年1月9日0—24時，河北省新增46例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告44例（27例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告2例（均為無症狀感染者轉為確診病例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。

1月9日0—24時，河北省新增13例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。截至9日24時，河北省現有本地確診病例183例（重型6例、普通型177例、）、境外輸入確診病例2例（普通型）。累計治愈出院病例367例（含境外輸入34例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例522例、境外輸入病例36例。尚在醫學觀察本地無症狀感染者181例、境外輸入無症狀感染者5例。

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