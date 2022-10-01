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社會 社會焦點 保障人權

女會計賺外快…竟拿冰糖當安毒賣　遭狠砍手腳「渾身血爬回車上」

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名女會計想多賺點錢，竟然突發奇想以冰糖冒充安非他命，日前跑去跟2名毒品人口進行交易，2毒男發覺是假的，氣急敗壞並伺機報復，直到上月30日凌晨，2毒男把女會計約出來，趁其不備拿出利刃狠砍手腳！女會計渾身是血，奮力掙扎才逃回自己的轎車裡，急踩油門逃跑並報案。

▲▼女會計開車逃命(紅圈處)。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女會計被砍，渾身是血開車逃命(紅圈處)。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，31歲林姓女會計有詐欺等前科，為了增加財富再度動上歪腦筋，以冰糖冒充安毒進行交易，但29歲蔡男、46歲宋男也不是省油的燈，受騙買回冰糖後，便著手規劃報復行動。

▲▼2毒男共乘機車追逐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲2毒男共乘機車追逐。（圖／記者陳雕文翻攝）

上月30日凌晨2點多，2男藉故把林女騙出來，雙方才剛碰面，2男就拿出預藏的鋸齒狀利刃狠砍，林女身中三刀（右手臂1刀、左大腿2刀）血流不止，她極力掙脫並跑回車上，急忙發動引擎且閃爍警示燈、腳踩油門駛離，2男共乘機車緊追在後。

後來林女成功脫險，忍著痛、冒著冷汗撥打電話報案，所幸林女就醫後已無大礙。新店警方迅速鎖定2毒男的位置，申請到拘票後，30日當天下午4點多即順利將他們逮捕歸案，後續將依殺人未遂移送台北地檢署偵辦。

▼警方帶回2毒男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼宋姓犯嫌落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

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