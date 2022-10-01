呼嘯被開單警竟向他說「對不起」…男騎士傻了　網喊這警察很可以

▲警察開單同時有一輛機車呼嘯而過。（圖／翻攝抖音、爆廢公社公開版）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名男子9月30日騎車因太大聲遭員警攔查，被以變更排氣管告發，但就在開單同時，另一輛杜卡迪機車從旁邊呼嘯而過，這名男子反嗆警「去啊，不是很愛抓，這也滿大聲的」，該名員警沒動怒，反說「對不起、對不起，我立刻去抓」，讓不少網友看了之後直說「這警察很可以」。

事情發生在30日晚上10時，員警執行交通稽查勤務時，在中正、林森路口製單告發該名騎士變更排氣管，此時，又有另一部機車轟轟駛過，男子忍不住說「去啊，不是很愛抓，這也滿大聲的，杜卡迪也」，員警則回應，「我要去取締他了，你趕快幫我簽一簽，我立刻去取締他，不要讓他跑了」，更說「這種的我也很討厭，他這種我也很受不了」，最後離去時還向這男騎士說「對不起、對不起啊」。

▲▼員警向男騎士說對不起，影片流傳後也在貼文下留言說明。（圖／翻攝抖音、爆廢公社公開版）



影片在不少社群平台流傳，不少網友看了說「警察也太可愛」、「這警察EQ跟IQ都很高耶」、「好可愛」、「這個警察我喜歡」、「這警察厲害」、「這警察很可以」、「這警察很機智」、「模範警察」、「警察反應很好，被開單的人完全火不起來」，還有人說「第一次聽到警察開單完，還有禮貌的對違規者說對不起，真是難得」，留言幾乎都是讚賞該名警察。

這名員警也在底下留言提到，「因為耽誤了違規人的時間，禮貌上向違規人口頭致歉，將心比心、感同身受，謝謝您的支持與愛護。

警方說明，員警在完成製單流程後，接著上前並於中正、復興路口攔下另一輛車，經查該車雖未有明顯變更改裝情形，但仍將其行駛過程蒐證後，函請環保主管機關審認處理，如確有違反相關法規，將由該機關依法裁處。