網美差點變亡美！　辣妹爬出陽台「懸在11樓高空」危險自拍

A girl has been filmed clinging to the wrong side of a highrise balcony during a photoshoot on the Sunshine Coast. #9Newshttps://t.co/mm99Pls2Kv — 9News Queensland (@9NewsQueensland) January 5, 2021

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子近來在昆士蘭州莫洛拉巴海濱(Mooloolaba)度假時，為了當網美差點成了真「亡美」，只見她為了拍出完美的自拍照，竟然爬到11樓陽台外，整個人懸在高空中，一個不小心就會摔死。

澳洲9News報導，影片可看到，一名辣妹竟然整個人懸掛在11樓陽台外，而且身上沒有任何防護裝置，只靠自己的雙手支撐在欄杆上，等到拍到滿意後，她掙扎著讓自己爬回室內，整個過程約4分多鐘。拍攝者詹姆斯表示，當時他人住在對面房間，看到女子舉動被嚇了一大跳，「我以為只拍一張就會出事，她隨時有可能會摔到地面」。

危險影片曝光後，讓昆士蘭警方怒批危險，員警霍金(Craig Hawkins)表示，「我不敢相信我看到的畫面，這些人為了拍不重要的照片竟然拿自己的命去賭，這種行為超愚蠢，若是從高樓摔下來絕對不會有好下場」。

▼女子危險自拍差點變「亡美」。（圖／示意圖／視覺中國）

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