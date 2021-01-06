　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網美差點變亡美！　辣妹爬出陽台「懸在11樓高空」危險自拍

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子近來在昆士蘭州莫洛拉巴海濱(Mooloolaba)度假時，為了當網美差點成了真「亡美」，只見她為了拍出完美的自拍照，竟然爬到11樓陽台外，整個人懸在高空中，一個不小心就會摔死。

澳洲9News報導，影片可看到，一名辣妹竟然整個人懸掛在11樓陽台外，而且身上沒有任何防護裝置，只靠自己的雙手支撐在欄杆上，等到拍到滿意後，她掙扎著讓自己爬回室內，整個過程約4分多鐘。拍攝者詹姆斯表示，當時他人住在對面房間，看到女子舉動被嚇了一大跳，「我以為只拍一張就會出事，她隨時有可能會摔到地面」。

危險影片曝光後，讓昆士蘭警方怒批危險，員警霍金(Craig Hawkins)表示，「我不敢相信我看到的畫面，這些人為了拍不重要的照片竟然拿自己的命去賭，這種行為超愚蠢，若是從高樓摔下來絕對不會有好下場」。

▼女子危險自拍差點變「亡美」。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼自拍,拍照,網美,陽台,示意圖。（圖／視覺中國）

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴出人命　全落跑遭通緝
快訊／新竹男凌虐堂弟愛犬　返家後離奇暴斃
獨／被爆在球場叫罵　陶晶瑩發聲了：我發誓什麼都沒做
性侵菲空姐「涉案11男」長相曝光　社群帳號被肉搜！發文戰網友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃晚飯突然開槍射死母親　冷血男拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞！

人妻分享幸福婚照被問「他和我姊結婚了」　一看發現新郎是丈夫

媽媽忙著跨年！11歲兒被7狗圍攻　「頭皮幾乎扯掉」斷肢慘死

醒來房間都是血！人妻嚇壞報案「老公被謀殺」　警發現：他假死

水瓶發現巨大煮熟蜘蛛　他喝完「精華湯」才發現：第8隻腳呢？

網美差點變亡美！　辣妹爬出陽台「懸在11樓高空」危險自拍

空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命　出事落跑遭通緝

日首都圈祭防疫緊急行動　部分餐廳拒配合：這等於讓我去死

吃晚飯突然開槍射死母親　冷血男拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞！

集體性侵空姐「涉案11男」長相曝光　網友發動肉搜！驚見超嗆發文

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

網美差點變亡美！　辣妹爬出陽台「懸在11樓高空」危險自拍

空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命　出事落跑遭通緝

日首都圈祭防疫緊急行動　部分餐廳拒配合：這等於讓我去死

吃晚飯突然開槍射死母親　冷血男拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞！

集體性侵空姐「涉案11男」長相曝光　網友發動肉搜！驚見超嗆發文

日122人染新冠家中猝死！專家曝醫療體系漏洞　緊急狀態需2個月

亞洲新冠死亡率超低！狠甩歐美　日研究「人種基因」可能早已免疫

空姐跨年夜開房狂歡11男「慘遭集體性侵」...最後身影曝光！

美股道瓊反彈收漲167點　台積電ADR再創新高

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

富邦首創簽育成洋將　La new熊有類似作法

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

人民幣2021年開門紅！兩日強升804點　專家料漲勢將放緩

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

酒店變成命案現場！大直英迪格新推實境遊戲　必玩刺激槍戰揪兇手

10%人群可能是「超級傳播者」　陸專家：是新冠病毒特徵　

屏東市建置6熱點違規停車自動取締系統　警:用路人注意以免被罰

龍千玉歌曲罕曝喪女8年之痛　邊聽邊大哭：我有進步了

蛙蛙文創帳戶凍結！涉詐2312萬口罩錢喊冤：銀行不紓困沒錢還

台大擬設全英語「國際學院」　學費每年1萬美元、招境外研究生

國際熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」

世衛專家赴中國查疫情碰釘子　譚德塞：非常失望

日本新增確診4915例76死　雙創新高

亞洲死亡率超低！日學者：人種基因可能免疫

揭秘蟲洞真實身份　地球最近入口曝光

爸媽床戰太吵！兒女出手結局曝光

德國總理梅克爾宣布：封城延長到月底

丈母娘送新郎「AK-47」　網驚：下馬威

川普卸任前再出擊！　禁支付寶進行交易

更多熱門

相關新聞

喝水發現煮熟蜘蛛　他噁心：少1隻腳

喝水發現煮熟蜘蛛　他噁心：少1隻腳

澳洲一名男子近來喝水時發現水壺裡面竟然有一隻巨大蜘蛛，更讓他崩潰的是，蜘蛛不但已被煮熟，其中一隻腿還不見，自己在不知不覺中喝下了充滿「蜘蛛精華」的蜘蛛湯，恐怖經驗讓網友大呼噁心。

獨／吳夢夢全裸海晃「加工」雙球

獨／吳夢夢全裸海晃「加工」雙球

20多歲女跨年夜中頭獎　獨得2.7億

20多歲女跨年夜中頭獎　獨得2.7億

中國減購沒在怕！多國瘋搶澳洲小麥

中國減購沒在怕！多國瘋搶澳洲小麥

太陽出來了！吉娃叼床到陽台享受

太陽出來了！吉娃叼床到陽台享受

關鍵字：

網美自拍陽台澳洲昆士蘭黃金海岸紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

李李仁凌晨PO文再道歉！

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面