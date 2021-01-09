全台寒流急凍「至少43人猝死」　16歲少年不敵低溫離世

記者柯沛辰／綜合報導

寒流來襲，全台急凍，各地也傳出多起憾事，7日起至今已有43人猝死，其中最年輕只有16歲，引發關注。

根據各地消防局統計資料，一連兩天受理OHCA猝死案件如下：台北市7件、新北市14件、基隆市1件、桃園市4件、彰化市9件、雲林市4件、南投縣2件、宜蘭縣2件。

北部地區

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台北市消防局7日晚間7時至8日上午10時，共接獲7起OHCA案件，3人年約90幾歲，2人80多歲，還有70多歲、60多歲長者各1人，其中2件放棄急救，另5件送醫後宣告不治，將進一步釐清是否與氣溫驟降有關。

新北市消防局7日0時至8日上午8時，接獲16件OHCA案，11人搶救後不治，平均60歲左右，年紀最小僅40歲;8日則有4人OHCA，僅救回1人，死者年紀最小16歲。根據《自由時報》報導，該少年罹患腦幹癌，疑因不堪低溫病情惡化，一早失去呼吸心跳，到院後不治。

基隆市消防局8日上午8點40分則接獲一起非創傷死亡案，一名83歲長者長期臥病，被發現時已明顯死亡，因此未送醫。

桃園市消防局7日至今接獲4起OHCA案，分別為81歲男、60歲男、55歲男及41歲男，多為突然倒地或抽蓄，隨即無呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治。

▲急凍寒流來襲，氣象局8日發布全台21縣市低溫特報。（圖／記者李毓康攝）

中部地區

彰化縣消防局2天以來接獲9起案例，分別為員林91歲女性、89歲女性、彰化85歲男性、84歲男性、北斗77歲男性、77歲女性、73歲男性、埔鹽54歲男性、鹿港45歲男性。

雲林縣7日晚間至8日分別有4例OHCA案，其中3人明顯死亡未送醫，死者分別為83歲女性、88歲男性、82歲男性、70歲男性。

南投縣則證實，8日接獲2起猝死案例，一起是水里80多歲男子，明顯死亡未送醫，另一起是草屯85歲男子。

▲強烈寒流襲台，台北街頭民眾紛紛穿上厚重冬衣禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

南部地區

高雄市消防局統計7日0時至8日上午11時急病OHCA案件共27件，但無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件。

東部離島地區

宜蘭縣衛生局指出，截至7日上午8點至8日上午8點，因低溫寒害因素，縣內醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共4人，其中2人患糖尿病及高血壓等病史，皆年約80多歲，送醫後均宣告不治，是否為天冷因素所致，仍待釐清。

至於花蓮、台東、金門，目前尚未接獲案例。

▲寒流來襲大屯山降雪，警方實施交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）

氣象局指出，周日寒流減弱，微幅回溫，但下周一又有第二波強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地將再次變冷，直到下周三到周五才會大回暖。不過，下周末又有第三波強冷空氣，可能達到強烈冷氣團等級。

另外，各地下周一、二是濕冷型態，水氣較多，因此中部以北2000到3000公尺以上高山周日到周一有降雪機率，周三水氣減少，才會轉為乾冷。

▲即刻起至周六清晨寒流最強。（圖／翻攝自粉專天氣即時預報）