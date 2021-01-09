宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

▲寒流急凍！宜蘭2天內3男子「全身冰冷」猝死。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

寒流發威，低溫持續冰凍宜蘭，7日至9日上午，宜蘭3名患糖尿病及高血壓等病史的長者中，2人被家人發現沒了呼吸心跳一動也不動，家人雖緊急報警送醫，但2人仍急救無效，另1人自行求救仍不治，是否天冷低溫致命，死因待釐清。

據了解，宜蘭3名疑低溫不幸的長者，其中2名80多歲老翁，分別是在7日中午、傍晚5時許，被家人發現全身冰冷失去呼吸心跳，躺在床上是一動也不動，到院前就已無呼吸心跳，雖經急救最後仍宣告不治。另一名60歲男子是感到極度不舒服時，自行報警送醫，也不幸在8日下午2時許失去寶貴生命。

宜蘭衛生局統計，7日上午8時至9日上午8時，因低溫寒害因素，宜縣內急救責任醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共10人,其中OHCA個案3人（3人中，2人皆為80幾歲男子，另1人是60歲男子，他們均患有糖尿病及高血壓等病史）。

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