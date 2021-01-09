　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

▲▼宜蘭太平山降雪，賞雪車潮塞爆。（圖／記者游芳男翻攝）

▲寒流急凍！宜蘭2天內3男子「全身冰冷」猝死。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

寒流發威，低溫持續冰凍宜蘭，7日至9日上午，宜蘭3名患糖尿病及高血壓等病史的長者中，2人被家人發現沒了呼吸心跳一動也不動，家人雖緊急報警送醫，但2人仍急救無效，另1人自行求救仍不治，是否天冷低溫致命，死因待釐清。

據了解，宜蘭3名疑低溫不幸的長者，其中2名80多歲老翁，分別是在7日中午、傍晚5時許，被家人發現全身冰冷失去呼吸心跳，躺在床上是一動也不動，到院前就已無呼吸心跳，雖經急救最後仍宣告不治。另一名60歲男子是感到極度不舒服時，自行報警送醫，也不幸在8日下午2時許失去寶貴生命。

宜蘭衛生局統計，7日上午8時至9日上午8時，因低溫寒害因素，宜縣內急救責任醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共10人,其中OHCA個案3人（3人中，2人皆為80幾歲男子，另1人是60歲男子，他們均患有糖尿病及高血壓等病史）。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►快訊／寒流急凍！宜蘭2人全身冰冷躺床上　家人驚見睡夢中猝死

►搶錢先生產！口罩國家隊麥迪康2產線未登記　檢調扣191萬片口罩

►太平山排隊車潮6公里！積雪3cm...銀白夢幻仙境　追雪部隊嗨翻天

►回購N瓶的「護體神油」2300元→1099元　一抹肥胖紋、妊娠紋退散

ET快訊
她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌　醫提5大警覺症狀
超商微波餐盒「凹槽設計」用途？　答案長知識
為何Angelababy叫黃曉明「黃先生」？　知情人爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

快訊／南投名間大火「延燒5戶」！濃厚黑煙狂竄…警消急灌救

快訊／台中火鍋店3F竄火煙！疑「油鍋起火」…1女負傷逃出

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

桃園男醉駕瑪莎拉蒂市區狂飆破百　警對空鳴槍他下車嗆：他媽的

微風南山警鈴裝假的！20歲妹廁所遇偷拍狼　按10次求救竟沒反應

驚悚11秒撞擊影片曝！基隆男遭「雙貨車夾殺」　高速旋轉噴飛倒地

連屏東也有霧淞！北大武山披上雪白糖霜　女山友滑倒脊椎受傷

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

快訊／南投名間大火「延燒5戶」！濃厚黑煙狂竄…警消急灌救

快訊／台中火鍋店3F竄火煙！疑「油鍋起火」…1女負傷逃出

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

桃園男醉駕瑪莎拉蒂市區狂飆破百　警對空鳴槍他下車嗆：他媽的

微風南山警鈴裝假的！20歲妹廁所遇偷拍狼　按10次求救竟沒反應

驚悚11秒撞擊影片曝！基隆男遭「雙貨車夾殺」　高速旋轉噴飛倒地

連屏東也有霧淞！北大武山披上雪白糖霜　女山友滑倒脊椎受傷

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

「珍惜過去幾個月比較自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

貪玩柴偷叼Airpods！　媽直接送「XXL號耳機」：牠選擇性重聽

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

兄弟春訓測試拚機會　倪福德：享受棒球

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

放棄明倫社宅資格！他住信義區嘆「每月多1萬」　網一看租金嗨翻

公牛拉文錯失絕殺　詹姆斯28分準大三元領洛城奪勝

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

小老闆出面道歉！女外送員回應了

富王鴨肉道歉全文　小老闆13度鞠躬

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

花200萬赴加拿大學開飛機…25歲學員媽淚：燒得不成人形

即／富王鴨肉店小老闆：6個粉專並非我本人立場

富王小老闆拖7天才道歉！律師曝2原因

不堪寒夜急凍　60歲男暴斃男廁內

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／富王鴨肉要道歉了！　明天上午10:00召開記者會

獨／ 國三女遭師霸凌　單親媽哭求：另羞辱我女兒

即／國1南下94.4k連環車禍　回堵約10公里

更多熱門

相關新聞

太冷！台鐵三天內三起斷軌事件

太冷！台鐵三天內三起斷軌事件

寒流南下，不只各地天氣極凍，台鐵軌道也因此受損。本月7日斗六－斗南因低溫造成斷軌、8日池上－富里鋼軌出現0.8公分裂縫，台鐵均採慢行後立即換軌。今日9:40和平－漢本間東正線鋼軌再度出現裂縫，該路段列車將先以30公里降速慢行。

黑貓自己開暖扇4次　詭舉嚇傻媽

黑貓自己開暖扇4次　詭舉嚇傻媽

冷風吹不停！這區40小時氣溫8°C

冷風吹不停！這區40小時氣溫8°C

假藉寒流春節「行善募資」詐財　屏警加強查緝

假藉寒流春節「行善募資」詐財　屏警加強查緝

想找雪鍊出租行　「內行勸退」原因曝！

想找雪鍊出租行　「內行勸退」原因曝！

關鍵字：

宜蘭寒流猝死

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面