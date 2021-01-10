警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

▲蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸不治。（圖／玉米里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里分局立山派出所9日上午接獲民眾報案稱，崙山部落檳榔園有竊賊。蕭姓員警依報上山查看，到現場發現有可疑貨車加速離去，蕭姓員警在後方追趕，但跑了約100多公尺突然倒地休克，經緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離世。

蕭姓員警61年次、花蓮縣卓溪鄉布農族人、警員班132期畢業、從警服務30年，平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察。

立山派出所表示，就在去年12月蕭姓員警才幫助過一名不慎跌倒的82歲獨居老婦，並為老婦人包紥頭部傷口並通報消防隊送醫治療，為防老婦人再發生跌倒意外，事後甚至主動為老婦人清除院子青苔，家屬相當肯定他的熱心協助，此時事也獲分局長陳蔚文嘉勉。

▲日前受蕭姓員警救援的老婦人。



據了解，蕭姓員警以往並無相關病史，玉里分局全體同仁對蕭姓員警執勤發生不幸，都感到相當難過與不捨。

意外發生後，警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽、花蓮縣警察局長蔡丁賢代表縣長徐榛蔚第一時間前往慰問家屬致贈慰問金。

▲蕭姓員警幫忙老婦人清除院子地面青苔。

花蓮縣警察局另派專員全力協助家屬辦理後事及因公死亡撫卹慰問事宜，本案件由分局長指示成立專案小組，並啟動鷹眼小組，迅速鎖定人車，於5個小時內將犯嫌緝捕歸案；對於蕭員英勇表現而發生不幸，全體同仁深感遺憾與不捨。

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