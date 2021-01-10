　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸不治。（圖／玉米里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里分局立山派出所9日上午接獲民眾報案稱，崙山部落檳榔園有竊賊。蕭姓員警依報上山查看，到現場發現有可疑貨車加速離去，蕭姓員警在後方追趕，但跑了約100多公尺突然倒地休克，經緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離世。

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

蕭姓員警61年次、花蓮縣卓溪鄉布農族人、警員班132期畢業、從警服務30年，平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察。

立山派出所表示，就在去年12月蕭姓員警才幫助過一名不慎跌倒的82歲獨居老婦，並為老婦人包紥頭部傷口並通報消防隊送醫治療，為防老婦人再發生跌倒意外，事後甚至主動為老婦人清除院子青苔，家屬相當肯定他的熱心協助，此時事也獲分局長陳蔚文嘉勉。

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

▲日前受蕭姓員警救援的老婦人。
   
據了解，蕭姓員警以往並無相關病史，玉里分局全體同仁對蕭姓員警執勤發生不幸，都感到相當難過與不捨。

意外發生後，警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽、花蓮縣警察局長蔡丁賢代表縣長徐榛蔚第一時間前往慰問家屬致贈慰問金。

▲▼蕭姓員警經救護車緊急送往榮民總醫院玉里分院急救仍不幸離出。（圖／玉米里分局提供，下同）

▲蕭姓員警幫忙老婦人清除院子地面青苔。

花蓮縣警察局另派專員全力協助家屬辦理後事及因公死亡撫卹慰問事宜，本案件由分局長指示成立專案小組，並啟動鷹眼小組，迅速鎖定人車，於5個小時內將犯嫌緝捕歸案；對於蕭員英勇表現而發生不幸，全體同仁深感遺憾與不捨。

►他奶奶的美麗小秘訣
 

ET快訊
快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度
快訊／美國務卿重大宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

扶輪社聯合慈善音樂會「紅包場」募款　樂團＋歌手全企業家

嘉義市砸2160萬整修港坪運動公園　升級「風雨球場+室內地板」

台南搖滾嘻哈夜絢爛落幕　市府30分鐘內即刻完成場地清潔

嘉義市加強肉品稽查　確保無萊豬流入

立委蔡易餘攜手會計師公會送「送新鮮豬肉」老人食堂　2700人受惠

嘉縣全面啟動肉品標示稽查　提供民眾安心用餐環境

嘉義市政府人事小微調　派34歲田長沛擔任建設處處長

嘉市文化公園風鈴木盛開　粉紅浪漫大爆炸

嘉義文蛤養殖區傳出寒害災情　嘉縣呼籲漁民加強防寒

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

扶輪社聯合慈善音樂會「紅包場」募款　樂團＋歌手全企業家

嘉義市砸2160萬整修港坪運動公園　升級「風雨球場+室內地板」

台南搖滾嘻哈夜絢爛落幕　市府30分鐘內即刻完成場地清潔

嘉義市加強肉品稽查　確保無萊豬流入

立委蔡易餘攜手會計師公會送「送新鮮豬肉」老人食堂　2700人受惠

嘉縣全面啟動肉品標示稽查　提供民眾安心用餐環境

嘉義市政府人事小微調　派34歲田長沛擔任建設處處長

嘉市文化公園風鈴木盛開　粉紅浪漫大爆炸

嘉義文蛤養殖區傳出寒害災情　嘉縣呼籲漁民加強防寒

甲狀腺囊腫手術後仍可能會復發　哪一種治療方式適合你？

塞爾提克球星確診！　坦圖染疫將隔離10到14天

「救命！假警察」到麥當勞找計程車遭拒　醉漢大鬧店家遭5警壓制

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

暖暖包突爆炸「嚴重燙傷1歲娃」　心急媽求醫得知：長大變長短腳

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

跟著畫太妍、李聖經的減齡腮紅妝　掌握3重點，視覺立刻小5歲

快訊／美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

地方熱門新聞

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

天寒急凍　彰化2天15人OHCA

車斗超高仍上路　南迴大貨車撞斷標誌桿

嘉義市砸2160萬整修港坪運動公園

台南搖滾嘻哈夜登場

澳底漁港首批15萬尾「正頭烏」

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路

寒流來襲更添風味！梅山鄉梅花綻放雲海圍繞

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

基隆身心障礙新生鑑定安置開跑

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

嘉市文化公園風鈴木盛開

嘉義市政府建設處處長田長沛

林宥嘉鐵粉為偶像衝台南2次

更多熱門

相關新聞

花蓮警寒冬追嫌「猝死」 　醫：2症狀速就醫

花蓮警寒冬追嫌「猝死」 　醫：2症狀速就醫

花蓮一名員警在寒冬中追捕犯嫌後，突然倒地猝死。醫師表示，天冷時做激烈運動可能導致心臟缺氧，增加猝死風險，一旦出現胸悶、呼吸困難，務必立即叫救護車送醫。

花蓮警追匪倒地猝死！賊落網道歉

花蓮警追匪倒地猝死！賊落網道歉

高雄小港醫院寒流1天收6病患　最年輕30歲男性

高雄小港醫院寒流1天收6病患　最年輕30歲男性

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了

寒流急凍宜蘭　3人疑低溫猝死

寒流急凍宜蘭　3人疑低溫猝死

關鍵字：

追捕檳榔賊猝死山區低温追逐休克不治

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

團員花16萬騙改車「付錢時全甩鍋」！草爺回應了

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面