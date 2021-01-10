嘉義市砸2160萬整修港坪運動公園　升級「風雨球場+室內地板」

▲風雨籃球場模擬圖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府規劃在嘉義市立運動公園(港坪運動公園)兩個場館(地)進行興(整)建工程，分別為風雨籃球場興建工程、體育場館內地板整修工程。兩建案總預算經費估計達2160萬元，將優化運動休閒場地，滿足不同運動族群的運動需求，讓市民擁有更優質的運動空間。

嘉義市立體育場代理場長林居璋指出，於港坪運動公園籃球場原址興建風雨籃球場，將使市民從事籃球運動不再受限於天候因素。市府2019年爭取體育署前瞻計畫，計畫總經費計1600萬元(體育署補助1,120萬元；市府自籌480萬元)，2020年10月底開工，整建2面籃球場，增設鋼結構風雨頂棚、球場照明設備及地坪整修等，預計將於2021年5月完工。

▲嘉義市(港坪)運動公園體育場館內地板整修工程模擬圖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，港坪運動公園體育館內地板整修工程則包含新設鋼夾式櫸木地板、周邊防滑地磚鋪設，由市立體育館預算執行，編列約新臺幣560萬元進行整修，已於2020年12月底開標，將於今年1月底開工，預計3月即可完工，可提供市民更優質的比賽及活動場地。

▲嘉市港坪運動公園兩場館(地)興(整)建工程 投入2,160萬元經費再升級 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市立運動公園因位於港坪里，所以又稱為港坪運動公園。占地85,000平方公尺，園內設施包含：體育館、競速滑輪場、木球場、槌球場、足球場、硬地網球場、戶外籃球場、戶外簡易體適能區、戶外遊憩區、繞園健走步道等。其中，體育館面積3,331平方公尺、體育園區8.6公頃，提供民眾多元運動休閒好去處。