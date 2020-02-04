屏東市新建首座太陽能風雨球場　預計年底前完工

▲屏東市廣興運動場增設太陽能風雨球場，預計年底前完工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所爭取3000萬元在「廣興公園籃球場增設風雨球場設施新建工程」，日前終於獲得教育部體育署同意補助2160萬元，公所自籌840萬元，讓市民引頸企盼多時的風雨球場，今年度可望實現，由於它是座太陽能光電風雨球場，未來太陽能光電除供應廣興運動公園用電外，相關年租金回饋將作為公園維護管理營運財務基金。

屏東市增設風雨球場，是市長林恊松參選本屆市長時提出的政見之一。市長上任後非常積極規劃，並選中廣興運動公園籃球場為工程施作範圍。因為廣興運動公園位在屏東市北區廣興里，週邊的潭墘、崇蘭、勝利、北興、北勢、和興，以及毗鄰的九如鄉，人口總計達6萬7千多人。

公所養護課表示，廣興公園是屏東市北區重要休閒運動空間，除南部天氣炎熱，夏季又多雨，為使市民運動不受影響，實在有必要新建球場遮雨設施，因應氣候暖化多變的天氣。

至於廣興公園內籃球場使用率，概估每日使用人口有150至250人次，假日使用人次及頻率更高。如果施設遮雨設施，使用不受天候影響，再開放鄰近學校使用辦理相關運動賽事，全年度使用人次將超過4.5萬人次。

為能落實政府推動環保永續家園及推動太陽能光電風雨球場計畫，該案參照高雄市鳳翔國中綠能風雨球場模式，尋求相關廠商投資興建太陽能光電，除供應廣興運動公園用電外，並洽談1%-2%收取年租金回饋，以作為運動公園維護營運財務基金。若一切順利，可望在本年度內完工。

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