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諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽　17隊伍1200多人參賽　

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▲▼ 108年諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽在嘉義舉辦。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 108年諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽在嘉義舉辦。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義市108年諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽」於11月27日至12月1日在嘉義市港坪運動公園體育館舉辦，這是推廣羽球運動的重點活動之一，嘉義市長黃敏惠與眾貴賓於30日親自前往開幕典禮，歡迎全國熱愛羽球的選手來嘉比賽，發揮最佳實力。

▲▼ 108年諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽在嘉義舉辦。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，今天是嘉義市108年諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽開幕典禮，歡迎全國各縣市球友齊聚嘉義市競技。今年的比賽報名人數突破以往，增加至1200多人，總計有17各縣市選手組隊來參加，可見本賽事深受全國羽球愛好者重視，同時嘉義市的羽球運動在市府、委員會及所有羽球愛好者的用心經營下有越來越多人參與，使嘉義市再度成為羽球發展重要城市。

黃敏惠說，嘉義市政府推動羽球活動不遺餘力，除了向中央爭取經費聘僱運動教練，補助學校設立羽球運動社團及訓練站外，也補助經費辦理市級及全國性的羽球賽事，108年度總共挹注超過160萬元在羽球賽項上，主要的目的就是要讓羽球在嘉義深耕，培養下一個羽球之星。

教育處表示，108年諸羅山盃暨福爾摩沙盃全國羽球錦標賽報名狀況相當熱烈，從去年900多人次增加到今年1200多人次。此外賽會也再度引進線上即時比分系統，大家可以隨時線上得知即時比賽分數賽況，知彼知己，百戰百勝。來嘉比賽不僅拚成績，更要感受嘉義市滿滿的人情味，因此賽會特別準備高級羽球拍及多項獎品提供摸彩，不僅以球會友、更開心歡樂。

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