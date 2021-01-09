富王鴨肉「神隱7日」今出面道歉　毛齊老闆起底！友人曝：絕對誠意

▲富王鴨肉店預計今日10點出面道歉。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

台中市北屯區富王鴨肉專門店2日掀起「毛長齊之亂」，王姓小老闆預計今（9）日上午10點將在店面召開記者會，面對大眾鄭重道歉。其家族友人表示，道歉內容絕對誠意十足。

王姓小老闆以「破查某」、「妳毛長齊再來說話啦」等語怒嗆女熊貓外送員，引發眾怒，連帶遭人檢舉其門口的攤位餐檯「是路霸」、消防安全有疑慮，通報警消到場。昨（8）日店家已悄悄移開「門口路霸」，老闆卻依然神隱，甚至外傳他們打算結束營業。

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▲富王鴨肉店被爆有消防安全疑慮。（圖／記者白珈陽攝）



事件發生後，陸續冒出6個同名粉專，其中以「新富王鴨肉專賣店」爭議最大也最多人關注。粉專「王爸爸狗園與免費志工」4日發文說，「新富王鴨肉專賣店」是王爸前年為了狗園生計而開，「新富王鴨肉專賣店」也在7日轉發貼文說確實如此。

▲富王鴨肉至少有6個同名粉專。（圖／翻攝自Facebook／新富王鴨肉專賣店）



「新富王鴨肉專賣店」7日稍晚又發表一篇228字的特別聲明，強調有媒體記者傳訊息詢問這件事，因此決定跳出來澄清，王爸爸並非他的父親，只是當年在軍中是同梯，「熟識王爸的人都知道他很愛開玩笑」、「退伍後我們相約成立狗園」、「無奈某年除夕王爸提著一隻吉娃娃上門，說是要找我一起料理，不敢的是龜兒子，因為我怕料理後被吉（挨告），所以選擇拒絕，當天夜晚我們就決定各分山頭打拚，但我們依舊血濃於水」。

不過，在王姓小老闆發出不排除提告的聲明之後，「新富王鴨肉專賣店」原本數個小時就會發出一篇文章，結果至今已經超過24小時沒有貼文，讓不少網友質疑「假粉專，老闆說要告你囉」、「要出來道歉了吧哈哈，再嘴秋啊」。

律師侯冠全指出，若能證明這些假粉專刻意與消費者對嗆，使富王承受更大負面形象，商號名譽受損的富王可能依《刑法》妨害名譽罪章中，「散布流言損害他人之信用罪」提告，假粉專的經營者將面臨2年以下徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。