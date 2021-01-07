富王鴨肉「頂樓加蓋+騎樓」疑違建　中市府要求屋主自拆

▲富王鴨肉店被檢舉頂樓加蓋和騎樓違建。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉店王姓小開嗆聲女外送員事件爆發後，不但引發社會公憤，各種檢舉案也湧入1999市民專線，都發局7日表示，從建築物外觀初步研判，疑似頂樓加蓋和騎樓違建，近日會前往現勘比對，要求屋主自行拆除，否則將排入拆除期程。

富王小開嗆罵女外送員後，不但引起網友一片撻伐聲浪，連公部門也因有人檢舉而介入，警方已在店門口張貼路霸違規告示單，要求店家在1月11日前自行移除路障，否則依違反道路交通管理處罰條例第82條之2項規定視同廢棄物，移請環保局清理。

消防人員獲報店家有消防安全疑慮，但因店家關門而撲空，消防人員表示會持續追蹤，一獲知營業就再度前往稽查，最高不但開罰3萬元，還可能勒令停業。

環保局也接獲檢舉，指富王鴨肉店已恢復營業，有排放油煙，但經派員前往現場發現，該店並未營業，大門深鎖。

都發局表示，店家建物老舊，原本就有疑似頂樓加蓋及騎樓違建問題，但以前沒人檢舉，事情爆發後，共接獲8通檢舉電話，1月5日已要求北屯區公所呈報上來，一接到公文，14天內會前往現勘，明確比對出哪些是違建部份後，就會開單，先要求屋主自行拆除，否則將排入拆除期程，不過，這不涉及公共安全，因此拆除日期不會太快。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來