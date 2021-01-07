富王鴨肉之亂「拖單有啥好處？」　內行揭2原因秒懂：當然不想做

▲小老闆嗆聲「毛長齊再出來講話」，成了經典名句！（圖／網友授權）



網搜小組／劉維榛報導

台中富王鴨肉店日前疑似拖餐，讓女熊貓在場苦等20多分鐘，店家還口出惡言「毛長齊再出來講話」，慘成砲灰！對此，有網友好奇發問，撇除惡整外送員，擺明拖時間不給取，否則兩方皆素昧平生，「店家『拖餐』到底有什麼好處啊？」

還原這起糾紛，女熊貓向店員報26號，不過現場毫無客人，卻等了10分鐘，後續有3組客人現場點餐，店家也直接處理，讓她相當錯愕，豈料再詢問出餐狀況，店員依舊回應再等10分鐘，讓她忍不住反問「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來？」

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結果小老闆喊嗆「什麼拖餐？聽過等30分鐘的欸」，女熊貓仍質疑，「是店家本來就有設定可以取餐的時間啊，啊你們都拖過時間的，當然是拖餐啊」，下秒小老闆開始咄咄逼人，「你在外面不要給我遇到！很跩喔，馬的咧破查某咧，沒有被人家打過是不是？」

如今爭議持續延燒，有網友在PTT好奇直呼，除非店家想惡整外送員，故意拖延時間讓對方無法接單，否則彼此是互利共生關係，根本沒有理由延遲出餐，「拖餐到底有什麼好處啊？」

▲網友揭原因，外送可以等，現場不能等！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，底下網友分析2關鍵，與店家拚翻桌率、利潤有關聯，「外送的賺最少，（內用）賺最多的優先啊」、「利潤超低啊，當然不想做」、「賣現場客人賺100元，外送平台只賺70元」、「 出餐順序本來就沒有絕對，要看店家的邏輯是啥，有的是先點先做，有的是外帶先做，有的是快的先做，當然也有利潤高或牌子大的先做」、「 蠻多的啊，逢甲夜市就有， 飢餓行銷排隊給路人看」、「現場要拚翻桌比較重要」、「因為上菜慢，在店裡的客人以後就不會來了」、「內用不做，內用等太久會跑掉賺不到，外送單就算取消也是半小時後，而且利潤極少」。

不過有網友反轟，「店長怎麼不考慮，調高外帶價格，想吃的人還是肯花錢買」、「不出餐乾脆不要加外送平台」、「熊貓的系統如果現場滿了，要按訂單延遲要叫客服弄」、「外送單十幾分鐘一樣都做不出來？這店家菜單設計很有問題」。

日前本站曾報導《富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝 外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客》，一家知名星級飯店業者坦言，外送平台除了第一次啟用行政費5000元之外，每個月還要加服務費500元，佣金30%起跳，加上餐食成本跟管銷成本，對飯店來說幾乎沒盈餘，因此，若是遇到餐廳尖峰時間，又有外送平台訂單，會優先服務店內客人，「畢竟餐飲業者沒辦法靠這個賺錢啊！」