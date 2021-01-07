　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

富王鴨肉之亂「拖單有啥好處？」　內行揭2原因秒懂：當然不想做

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▲小老闆嗆聲「毛長齊再出來講話」，成了經典名句！（圖／網友授權）

網搜小組／劉維榛報導

台中富王鴨肉店日前疑似拖餐，讓女熊貓在場苦等20多分鐘，店家還口出惡言「毛長齊再出來講話」，慘成砲灰！對此，有網友好奇發問，撇除惡整外送員，擺明拖時間不給取，否則兩方皆素昧平生，「店家『拖餐』到底有什麼好處啊？」

還原這起糾紛，女熊貓向店員報26號，不過現場毫無客人，卻等了10分鐘，後續有3組客人現場點餐，店家也直接處理，讓她相當錯愕，豈料再詢問出餐狀況，店員依舊回應再等10分鐘，讓她忍不住反問「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果小老闆喊嗆「什麼拖餐？聽過等30分鐘的欸」，女熊貓仍質疑，「是店家本來就有設定可以取餐的時間啊，啊你們都拖過時間的，當然是拖餐啊」，下秒小老闆開始咄咄逼人，「你在外面不要給我遇到！很跩喔，馬的咧破查某咧，沒有被人家打過是不是？」

如今爭議持續延燒，有網友在PTT好奇直呼，除非店家想惡整外送員，故意拖延時間讓對方無法接單，否則彼此是互利共生關係，根本沒有理由延遲出餐，「拖餐到底有什麼好處啊？」

▲▼店家”拖餐”到底有什麼好處？（圖／翻攝PTT）

▲網友揭原因，外送可以等，現場不能等！（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，底下網友分析2關鍵，與店家拚翻桌率、利潤有關聯，「外送的賺最少，（內用）賺最多的優先啊」、「利潤超低啊，當然不想做」、「賣現場客人賺100元，外送平台只賺70元」、「 出餐順序本來就沒有絕對，要看店家的邏輯是啥，有的是先點先做，有的是外帶先做，有的是快的先做，當然也有利潤高或牌子大的先做」、「 蠻多的啊，逢甲夜市就有， 飢餓行銷排隊給路人看」、「現場要拚翻桌比較重要」、「因為上菜慢，在店裡的客人以後就不會來了」、「內用不做，內用等太久會跑掉賺不到，外送單就算取消也是半小時後，而且利潤極少」。

不過有網友反轟，「店長怎麼不考慮，調高外帶價格，想吃的人還是肯花錢買」、「不出餐乾脆不要加外送平台」、「熊貓的系統如果現場滿了，要按訂單延遲要叫客服弄」、「外送單十幾分鐘一樣都做不出來？這店家菜單設計很有問題」。

日前本站曾報導《富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客》，一家知名星級飯店業者坦言，外送平台除了第一次啟用行政費5000元之外，每個月還要加服務費500元，佣金30%起跳，加上餐食成本跟管銷成本，對飯店來說幾乎沒盈餘，因此，若是遇到餐廳尖峰時間，又有外送平台訂單，會優先服務店內客人，「畢竟餐飲業者沒辦法靠這個賺錢啊！」

ET快訊
恐怖！女下車買麵未熄火　男硬上駕駛座連人帶車劫走
鴨肉之亂「拖單有啥好處？」　內行揭2原因：當然不想做
過彎撞擊影片！熊貓外送員趕單送麥當勞　撞電杆命喪草叢
激吻搬屍片曝！空姐遭11男性虐　3嫌竟遭釋放
學霸洋男「全裸露鵰」床照瘋傳　網看傻：尺度太猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陽明山有望降雪10公分　文大大氣系教授關鍵剖析曝

富王鴨肉之亂「拖單有啥好處？」　內行揭2原因秒懂：當然不想做

防疫旅館不夠住！台商「不准上飛機」　怒斥政府沒人性

春節台鐵東線狂銷29萬張票！小年夜、除夕「往花東」車票全搶光

全台急凍36小時！極度濕冷體感-2°C　寒流接力冰到下週三

暖暖包也沒用！寒流害妹子「腳冰到睡不著」　鄉民狂推1物：不貴

最強寒流冰封玉山！急凍-6.7℃　霧淞步道銀白照曝光

快訊／新增3例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

今晚高山降雪機會高！必備5款禦寒衣物衝3條夢幻「賞雪公路」

六都109年12月人口數出爐！網笑「台中海放高雄」：轉眼差4萬

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

等紅燈遇「熟悉柴犬」探頭曬臉　騎士被電暈興奮偷拍：是伶秘魯

陽明山有望降雪10公分　文大大氣系教授關鍵剖析曝

富王鴨肉之亂「拖單有啥好處？」　內行揭2原因秒懂：當然不想做

防疫旅館不夠住！台商「不准上飛機」　怒斥政府沒人性

春節台鐵東線狂銷29萬張票！小年夜、除夕「往花東」車票全搶光

全台急凍36小時！極度濕冷體感-2°C　寒流接力冰到下週三

暖暖包也沒用！寒流害妹子「腳冰到睡不著」　鄉民狂推1物：不貴

最強寒流冰封玉山！急凍-6.7℃　霧淞步道銀白照曝光

快訊／新增3例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

今晚高山降雪機會高！必備5款禦寒衣物衝3條夢幻「賞雪公路」

六都109年12月人口數出爐！網笑「台中海放高雄」：轉眼差4萬

快訊／吳怡農完成黨部主委登記　坦言「2022北市長選戰是重點」

2條愛犬在面前被殺！　戰鬥男徒手對決野狼「3分鐘把牠勒斃」

2021年新品入門款iPad預言　外媒：將更輕更薄

爆劃清界線！baby「親密摟抱已婚男」畫面瘋傳　黃曉明眼神哀傷現身

硬闖國會激起反效果！　美媒驚爆川普政府內閣考慮「罷免總統」

績優警竟與毒販合作種大麻！還收賄洩密為毒販查個資

陽明山有望降雪10公分　文大大氣系教授關鍵剖析曝

才拜完媽祖！詐騙集團隔天就被逮　警搜身見「超諷刺小物」笑了

「侯友宜打來以為是詐騙集團！」小五女抽中335萬特斯拉家長驚呆

U6 GT自主延長舊換新購車補助　納智捷2021要挑戰年販5,000台

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

阿姨被回收箱吃掉　當場剩一雙腳

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

模擬累積降雪熱區出爐　災害預報士：下午2時後機率高

新北妹肚子餓叫炸雞　外送員：你自己來買

富王鴨肉二度認錯「對象卻是正妹」！

持久型寒流今起連凍6天！　全台雨越晚越冷探6度

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

快訊／鄭明典：寒流冷空氣到了！　北北基宜大雨

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

台東出現不明飛行物！網驚：隱身器忘打開

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

更多熱門

相關新聞

送餐地址不詳遭拒收！Uber Eats撂熊貓K保全

送餐地址不詳遭拒收！Uber Eats撂熊貓K保全

新竹竹北昨（6日）中午發生一起外送糾紛，Uber Eats外送業者因送餐地址不詳細，遭到社區保全拒收餐點，雙方當即爆發扭打，隨後外送業者撂人助陣，當街將社區總幹事熊抱架走、保全也被毆倒在地昏迷。警方獲報後立即介入偵辦，並將涉案的3名男子查緝到案，全案依傷害罪嫌送辦。

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

外送披薩放1樓！她打開「缺一塊」傻：到底多餓

外送披薩放1樓！她打開「缺一塊」傻：到底多餓

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

女外送員逆向行駛接罰單　打悲情牌求撤銷遭駁回

女外送員逆向行駛接罰單　打悲情牌求撤銷遭駁回

關鍵字：

富王鴨肉熊貓外送拖餐

讀者迴響

熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

老婆想吃烏魚子！他切好一盤…旁邊3顆露餡

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面