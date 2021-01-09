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反串富王鴨肉粉專玩出火　店家喊提告後「惦惦超過24小時」

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台中市北屯區富王鴨肉專門店小老闆嗆女外送員，掀起「毛長齊之亂」，事後至少出現6個同名臉書粉絲專頁。對此，王姓小老闆神隱7日後，預計9日上午10點將出面召開記者會，面對大眾鄭重道歉，然而對於這些冒名成立的粉絲專頁，小老闆也曾表示不排除提告。

在王姓小老闆發出不排除提告的聲明之後，擁有超過2300人按讚、2800人追蹤的「新富王鴨肉專賣店」粉絲專頁，原本數個小時就會發出一篇文章，結果至今已經超過24小時沒有貼文，讓不少網友痛批，「奇怪了怎麼沒發文了@@？」、「假粉專，老闆說要告你囉」、「要出來道歉了吧哈哈，再嘴秋啊」、「假粉專何時要下架？」、「這根本反串吧笑死」、「早就警告過你別玩太兇，現在要被告了不敢再發廢文了吼」。

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據本站報導《富王鴨肉6粉專遭爆有假！引戰網友對嗆...律師：妨害信用刑責2年》，律師侯冠全指出，若能證明這些假粉專刻意與消費者對嗆，使富王承受更大負面形象，商號名譽受損的富王可能依《刑法》妨害名譽罪章中，散布流言損害他人之信用罪」提告，假粉專的經營者將面臨2年以下徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

據報導，律師鍾芝宣則認為，因為這些粉專並沒有捏造不實或直接批評富王，刑責任構成機率不大，「不過若這些粉專未經授權，就以富王名義發言，可能屬於《民法》上的無權代理行為，富王可計算因這樣的無權代理所造成損失，向假粉專經營者求償或要求道歉澄清。」

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