富王鴨肉6粉專都假的　小編回應「家裡讓我禁言3天」！對話傻眼

▲新富王鴨肉專賣店認了，「是反串！」（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／劉維榛報導

富王鴨肉隔了7天終於出面道歉，不過王姓小老闆頻頻避重就輕，多次向女熊貓外送員道歉，也不解釋為何拖餐、和解內容，讓現場記者也傻眼不已。而小老闆也強調6個粉專全是假的，「並非我本人之立場」，弔詭的是，粉專小編繼續回應記者問題，表示不會撤粉專，「家裡讓我禁言三天！」

王姓小老闆現身店門口，他一臉悔意表示，「因情緒控管不當、焦慮，對女外送員口出惡言，深感抱歉，對不起，本人做錯誤示範，也代表全體員工向女外送員致上歉意。」外界也質疑，其他員工也態度不佳，為何沒出來一起致歉，小老闆回應，自己是負責人，所以獨自扛下責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小老闆親上火線道歉！（圖／記者張榮恩攝）



對於臉書6粉專頻頻撂狠話，王姓小老闆也撇清，全都不是他在操控，也並非他本人之立場。對此，《ETtoday新聞雲》記者再私訊給「新富王鴨肉專賣店」，提問「是否故意操作媒體，跟帶方向嗎？」

粉專不久後回應，「已道歉，請各位媒體不要再操弄下去了」，記者再追問，「那請問您的是？有跟王姓老闆有關係嗎」，粉專則繼續裝傻，「這些不重要了！」面對記者詢問到底是誰？是否會撤粉專，對卻繼續答非所問，「不是都澄清是反串嗎？那我們就是反串！」

▼粉專自認是反串！（圖／記者劉維榛攝）