RCEP、中歐投資協定談妥　郭瑞華：成大陸拉攏台商利器

▲由大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」於去年11月15日完成簽署。（圖／翻攝新華社）

記者陳政錄／台北報導

雖兩岸情勢更加嚴峻，但2020年底，大陸接連完成RCEP簽署、談妥中歐投資協定，展望與探索雜誌社特約研究員、調查局兩岸情勢研析處前處長郭瑞華8日表示，這將可能成為2021年中共強化宣傳，拉攏台商投資大陸的利器。

總結2020年大陸情勢和未來發展預判，政大東亞所、中共研究雜誌8日合辦論壇，郭瑞華在兩岸情勢預判中，分別從政治、涉外、經貿、軍事、社會層面進行分析。

▲展望與探索雜誌社特約研究員、調查局兩岸情勢研析處前處長郭瑞華。（圖／記者陳政錄攝）

他提到，在新冠肺炎疫情、美中關係生變、香港國安法推動的背景下，兩岸關係更加嚴峻，中共對我扣上以疫謀獨、依美謀獨、亂港謀獨的帽子，重申《反分裂國家法》第八條、兩岸官方升高相互指摘聲浪，對蔡總統提出的友善宣示，更均負面以對。

在此之下，郭瑞華認為，中共堅持九二共識和「一個中國原則」，未來兩岸關係仍無好轉可能，陸方擬制定「台獨頑固份子清單」、《國家統一法》，都可能造成兩岸關係惡化；軍事層面，大陸武統聲浪提高，和統可能性越來越低；社會層面，民間敵意螺旋上升，將影響兩岸緩解空間，另疫情下的交流模式改變，改空間交流突破時間限制，亦可能開啟中共對台統戰新模式。

惟美國準總統拜登即將上任，郭瑞華認為，在涉外方面，美中關係緩若緩解，可以期待兩岸關係改善，加以台灣成為全球防疫模範生，國際強化對台支持，陸方對台外交打壓效果會越來越有限。

值得注意的是，在經貿方面，郭瑞華舉2020年前11個月疫情期間，台資赴陸投資額56億美元，年增50.4%，以及兩岸進出口總值2356.87億美元，年增13.8%，和台灣對大陸出口依存度約40%的數據為例，表示兩岸經貿仍緊密聯繫，經濟脫鉤基本上不太可能。

因此，隨大陸國台辦持續推出惠台措施，不僅意在加深兩岸人民生活連截，同時希望加強台灣經貿依賴大陸，郭瑞華在預判2021年兩岸經貿情勢時說，RCEP由大陸主導，台灣難以加入，對大陸台商預期有助提升亞太競爭力，加上中歐投資協定談成，料將成為中共強化宣傳，拉攏台商擴大投資大陸的利器。

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▼政大東亞所、中共研究雜誌1月8日舉辦「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者陳政錄攝）

