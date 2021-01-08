2021兩岸軍情　揭仲：預料解放軍「灰色地帶策略」持續

▲解放軍機2020年多次擾台。（圖／國防部提供）

記者陳政錄／台北報導

2020年中共解放軍機常態化擾台，進入我西南角防空識別區近380架次，面對2021年美中關係可能趨緩、兩岸局勢卻未見轉機，中華戰略前瞻協會研究員揭仲8日預判，解放軍料持續支援中共的「灰色地帶策略」，在兩岸及南海軍事演訓，以便在不引發衝突的情況下，逐漸改善所處的態勢。

政大東亞所、中共研究雜誌8日舉辦「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，揭仲回顧，2020年，大陸軍情主要著重要推動軍事制度改革、投入疫情防控狙擊戰、持續強化實戰化訓練、支援中共的灰色地帶策略等方面，包括動員投入疫情防控、擴大軍演，都可供解放軍檢視其制度改革成效，往現代化建設、強軍目標推進。

▲中華戰略前瞻協會研究員揭仲。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步指出，解放軍今年執行實戰化訓練，更注重戰場經營和現地操作，且因2020年的美中關係、兩岸情勢，演訓時的作戰空間逐步向台灣本島以東的西太平洋水域擴展，導致解放軍在巴士海峽周邊演訓次數、頻率增加，入我西南防空識別區次數增加。

總結中共2020年的「灰色地帶策略」作為，包括解放軍機進入我西南角防空識別區近380架次、4度派軍機跨越海峽中線、9月9日和10日多艘軍機艦入我防空識別區西南角海空域操演，以及10月25日至11月6日，連續13天軍機擾台等。

面對2021年情勢，揭仲認為，中共解放軍除持續推動制度改革、實戰化訓練、優化後勤和動員體系，也將加速智能化建設，和持續支援中共的「灰色地帶策略」，關注指標將包括，是否派遣「055級」驅逐艦穿越台海、經巴士海峽進行演習，或納編航空母艦、海軍航空兵的作戰機群，進行聯合演習。

揭仲說，中共執行「灰色地帶策略」的頻率不太可能減少，原因是兩岸政治情勢依舊緊繃，但若美國準總統拜登上任後，華府減少對一中政策的模糊試探、衝撞，類似解放軍機艦跨越海峽中線等高強度的行為，發生頻率才有可能略為降低。

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▼左起政大東亞所副教授薛健吾、名譽教授丁樹範、名譽教授邱坤玄和中華戰略前瞻協會研究員揭仲、展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華。（圖／記者陳政錄攝）