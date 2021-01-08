大陸國家審計「2020年體檢」　查出問題金額9500億

▲大陸召開全國審計工作會議，進行經濟體檢。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國審計工作會議近日召開，官媒《新華社》8日主動揭露，2020年1月至11月，審計機關對6萬多個單位進行「經濟體檢」，促進增收節支和挽回損失2200多億元（人民幣，下同，約合新台幣9533億元），其中，對1.8萬名領導幹部展開經濟責任審計，查出負有直接責任問題金額700多億元（約合新台幣3033億元）。

報導稱，上述金額，是大陸全國審計會議在針對全國6萬多個單位查病症、開藥方、盯療效的經濟體檢過程中發現。其中，包括對全國832個貧困縣實現審計全覆蓋，推動追回、盤活和發放資金770多億元，對1.8萬名國家領導幹部展開經濟責任審計，查出負有直接責任問題金額700多億元。

▲大陸近日召開全國審計工作會議。（圖／取自新華社）

所謂的大陸國家審計工作，是指執法機關，根據有關法律對國家機關、行政事業單位和國有企業執行政府預算收支的情況和會計資料實施檢查審核、監督的專門性活動，是行政監督中專業監督的一種。

以2019年財政數據為例，據《路透社》報導，按照大陸國家審計署去年12月已公布數據整理，2019年中國大陸財政整改問題金額達2118.08億元（約合新台幣9180億元），制定完善規章制度2350項，追責問責705人。

報導稱，該金額來自大陸國務院關於2019年度中央預算執行，和其他財政收支的審計工作報告指出的問題，涉及部門單位和地方採取上繳國庫、退還稅費、統籌使用或加快撥付進度、調整投資計劃和賬目等方式，對問題金額進行整改。

按照中國大陸2020年全國兩會期間，已發布的政府預算報告，2019年全國一般公共預算支出為23兆8874.02億元，完成年初預算的101.5%，增長8.1%。加上補充中央預算穩定調節基金1269.16億元，支出總量為24兆0143.18億元，收支總量相抵，赤字2兆7600億元，與預算持平。

2020年方面，大陸全國一般公共預算支出預計為24兆7850億元，增長3.8%，財政赤字預計3兆7600億元，比2019年增加1兆元。惟在疫情影響下，大陸財政部公布數據顯示，2020年1到6月，累計全國一般公共預算支出11兆6411億元，年減5.8%。

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