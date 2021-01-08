▲基隆藝文競賽聯合頒獎典禮，林右昌勉培養美學扎根校園。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處6日於暖暖國小，舉行109學年度基隆市藝文競賽聯合頒獎典禮，在語文、音樂、舞蹈、戲劇及美術領域計有250名師生獲獎，市長林右昌頒獎獻上誠摯肯定，並分享小時候參加兒童繪畫競賽趣事，鼓勵同學繼續學習，不少家長持手機攝錄，和孩子分享喜悅。

林右昌指出，這幾年來，同學們參與各項藝文競賽活動，在市賽或全國賽都獲佳績。有別以往的學才藝，藝文學習已成為孩子們未來學習與探索重要能力及內涵之一，他鼓勵大家多多參與，也感謝師長、家長的協助與支持。

▲教育處表示，在語文競賽方面，基隆市共計59名選手代表本市參加2020年11月底全國賽。

教育處表示，在語文競賽方面，基隆市共計59名選手代表本市參加2020年11月底全國賽，與2100多位來自各縣市好手，同場角逐國語、閩南語、客家語、原住民族語四種語別，在演說、情境式演說、朗讀、字音字形、作文、寫字6個項目，奪下10項特優、31項優等、14項甲等佳績。

至於，音樂、舞蹈及創意戲劇，市賽不遑多讓，音樂計有1718人參賽，分為國樂、絲竹室內樂、行進管樂、打擊樂、弦樂、直笛、室內樂重奏、合唱、鄉土歌謠、木管與銅管、樂曲或詞曲創作等項目。其中，個人組28人、團體組28隊，將代表基隆市參加3、4月的全國賽。

▲基隆市共有1083件作品參賽，市賽獲第一名者計有40人。

舞蹈同樣吸引各方舞林高手到場較勁，比賽項目包括古典舞、民俗舞及現代舞，計約200位選手競藝尬舞，在舞台上展現舞力爭取佳績，共選出個人組7人、9隊團體組代表本市出征；戲劇亦是表現亮眼、創意無限，分現代偶戲、傳統偶戲及舞台戲三類，參賽人數共133人，共選拔出4隊前進全國賽。

美術比賽成績更是不俗，分繪畫、書法、平面設計、漫畫、西畫、水墨畫與版畫等7大類組，基隆市共有1083件作品參賽，市賽獲第一名者計有40人，並有254件作品代表基隆市角逐全國賽，獲獎作品計47件，為基隆市奪得3特優、2優等、2甲等好成績。

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