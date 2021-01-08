基隆《雨過天晴》彰顯生命力　2021新生兒借閱證限定發行

▲基隆《雨過天晴》彰顯生命力，2021年新生兒借閱證限定發行。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局與民政處自2019年起共同推動新生兒閱讀禮袋發放，將閱讀與育兒資源整合，讓民眾在辦理出生登記的同時即可一併領取閱讀禮袋及同時申辦公共圖書館借閱證。6日基隆市文化局公布2021年限定版的新生兒借閱證卡面，特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面。

文化局長陳靜萍表示，延續「借閱證也能是藝術品」，文化局打破圖書借閱證的制式想像，基於從小開始推廣美感教育的理念，並讓每一位出生的小朋友可以馬上領到當年度限定版借閱證，繼去年首度將新生兒借閱證結合文化局典藏之基隆新銳畫家許志偉的作品《港都的漫遊》做為卡面，共計有2007名新生兒獲得，鋼彈機器人飛越基隆港上空不僅大獲好評，也令人期待今年版本。

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▲2021年新生兒借閱證限定發行。

陳靜萍說，2021年特地從「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎選出，以畫家朱慧芬作品《雨過天晴》作為卡面，此作品以描寫港邊在雨後初放晴的景象，除了鼓勵孩子欣賞藝術作品外，也祝福每位在基隆雨港出生的孩子們，都能不畏風雨茁壯長大，在雨過天晴後力展豐沛生命力。

文化局指出，《雨過天晴》畫家朱慧芬此次作品被評為精彩描繪出雨後漁港的在地精神，光影的掌握帶出了擾攘的氛圍也讓觀者彷彿身歷其境，有鑒於2020年疫情影響與今年基隆雨季雨多，雨過天晴後的展望也令人期待。

▲2021年限定版的新生兒借閱證卡面準備2500張。

文化局表示，2021年限定版的新生兒借閱證卡面一共準備了2500張，隨新生兒戶籍登記的禮袋一併發送，相關資訊詳基隆市公共圖書館官網：www.kllib.klccab.gov.tw、基隆市文化局官網、「基隆市文化局」粉絲專頁、「基隆市公共圖書館」粉絲專頁。

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