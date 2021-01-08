　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穿帽T出門冷炸！一查「體感2度」他嚇呆　網笑炸：誰叫你住沙子裡

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO住的地方體感溫度僅有2度。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

寒流一來，很多台灣人都忍不住打開手機裡的天氣APP，看現在到底有多冷。就有網友7日晚上發文，說他穿一件帽T就出門吃飯，冷到他不禁用手機查了一下溫度，「9度什麼時候這麼冷了？結果往下一滑……體感2度」當場傻眼。有趣的是，看到原PO的截圖，網友紛紛被他住的地方吸引，一秒歪樓爆熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上飆國罵問卦「XXX 體感2度是X小」，說他穿一件帽T就出門吃飯，一出門馬上冷炸「靠北喔！是在冷三小？」拿起手機一看，發現上面顯示9度，原PO就覺得很奇怪「9度什麼時候這麼冷了？」結果繼續往下滑，發現體感溫度竟然只有2度，「XXX勒！難怪那麼冷，2度是X小喇X！有木有八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼原PO住的地方讓網友超在意。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

原PO文中也附上手機截圖，結果網友看到照片後卻紛紛歪樓，「沙子裡也這麼冷喔？」「你住沙子裡面幹嘛？」「砂子里很多沙嗎？」「不要躲沙子裡啊！」「沙子裡不冷啦！」「頭不要露出砂（沙）子外，應該就不冷。」「你是寄居蟹嗎？不然怎麼住沙子裡。」「濕度98的砂（沙）子，所以起霧了嗎？」「好可愛的地名喔！」「有住海水裡的要報到嗎？」

原來是因為原PO住的地方是「砂子里」，意外引發熱論。至於砂子里到底在哪裡，就有網友解答「砂子里，不就基隆八斗子？你住山海觀？」「砂子里算廣義的八斗子呀！」據Google Maps顯示，砂子里是屬基隆市中正區八斗子地區的其中一個里，大約涵蓋和豐街、觀海街、調和街等等。

另外，還有網友分析砂子里體感溫度只有2度的原因，「有冷風差很多。」「濕氣跟風會帶走你的體溫，所以體感溫度會比較冷。」「基隆還有海風，冷死。」「這種天開去金山泡溫泉才爽，某間溫泉一人才150元。」「看了三個氣象APP，三個溫度都不一樣是哪招？」「誰叫你住海邊，一開始還想說甚麼鬼地方。」「體感是多考量溫度和濕度的影響。」

ET快訊
誰叫的外送？　陽明山下雪驚見熊貓騎上山
日歌手演唱會「登台15分鐘猝死」　台下粉絲嚇壞
花200萬要赴加拿大學飛行…25歲獨子墜機亡！媽淚：燒得不成
iPhone空盒別丟！　一個居然能賣280元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集中檢疫所做居檢「今起申請」　各縣市房間數曝！將陸續釋2500床

境外移入+3　奈及利亞台商肺炎重症「緊急醫療專機回台」確診

南投女高中生「高粱當梅子綠」乾了　同校住宿生滿身酒氣記30大過

東吳大學下雪了？男大生「親製超萌雪人」壽命僅1小時　師生嗨炸

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

LIVE／境外+3！集中檢疫所今晚開放登記　指揮中心最新說明

台灣哪種水果世界第一好吃？網狂推「霸王級珍品」：沒人能比

濕冷寒流「暴力破解」防風手套！騎車妹超崩潰：催油煞車根本煎熬

穿帽T出門冷炸！一查「體感2度」他嚇呆　網笑炸：誰叫你住沙子裡

寒假要到了！教育部提注意事項：減少群聚、線上拜年

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

台中女外送員停紅燈「遭後方猛撞」　她噴飛1層樓高摔落...恐怖畫面曝

集中檢疫所做居檢「今起申請」　各縣市房間數曝！將陸續釋2500床

境外移入+3　奈及利亞台商肺炎重症「緊急醫療專機回台」確診

南投女高中生「高粱當梅子綠」乾了　同校住宿生滿身酒氣記30大過

東吳大學下雪了？男大生「親製超萌雪人」壽命僅1小時　師生嗨炸

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

LIVE／境外+3！集中檢疫所今晚開放登記　指揮中心最新說明

台灣哪種水果世界第一好吃？網狂推「霸王級珍品」：沒人能比

濕冷寒流「暴力破解」防風手套！騎車妹超崩潰：催油煞車根本煎熬

穿帽T出門冷炸！一查「體感2度」他嚇呆　網笑炸：誰叫你住沙子裡

寒假要到了！教育部提注意事項：減少群聚、線上拜年

媽媽悲劇！10歲童狂刷30萬手遊虛擬幣　消保官：已使用無法退款

集中檢疫所做居檢「今起申請」　各縣市房間數曝！將陸續釋2500床

張鈞甯穿CHANEL薄紗裙美到窒息！　裙襬透視到「最高點」長腿全露

夏宇童闖關「腿軟蹲坐」含淚道謝　孫協志一旁紅了眼眶

新婚夜「忘了新娘還在飯店」！新郎送完客自行返家　網全笑翻

蔡英文默認川粉血濺國會山莊？　馬英九：各國領袖譴責只有台灣靜默

69.8萬元起！現代Porter Pro小貨車上市春節前享早鳥優惠

境外移入+3　奈及利亞台商肺炎重症「緊急醫療專機回台」確診

恩比德比賽坐小柯瑞旁　自主隔離「怕害剛出生兒子染疫」

LIVE／鍾沛君出院宣告重生　主治醫師陪同說明記者會

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

勇者騎單車上山賞雪超狂！

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

富王6粉專引戰　小老闆遭起底曝心聲

全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

彩色口罩爆藏毒致癌　專家：僅3色安全　

快訊／合歡山降2021初雪　武陵亭、遊客中心覆白雪

快訊／下雪了！太平山「2021初雪飄落」染上糖霜美炸

寒流撲台4階段！連2天極凍6°C

雪降陽明山！極地寒流「雲街」現身　午起轉乾明更冷

老公膀胱藏橘紅結石！妻羞曝產地：我家工廠

更多熱門

相關新聞

熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪

熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪

寒流來襲，今（8日）全台高山地區紛紛傳出下雪消息，陽明山鞍部於今天清晨降下瑞雪，吸引許多民眾開車上山追雪，《ETtoday新聞雲》更直擊有熊貓外送冒雪騎機車上二子坪，非常辛苦。

合歡山追雪嗨翻　警淪「推車大隊」

合歡山追雪嗨翻　警淪「推車大隊」

濕冷寒流「暴力破解」防風手套！騎車妹超崩潰

濕冷寒流「暴力破解」防風手套！騎車妹超崩潰

寒流狂襲全台一夜25人猝死　最年輕僅40歲

寒流狂襲全台一夜25人猝死　最年輕僅40歲

毛小孩「暖呼呼舒眠窩」只要351元

毛小孩「暖呼呼舒眠窩」只要351元

關鍵字：

影音寒流低溫體感砂子里基隆中正區

讀者迴響

熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

婆婆盼全家同睡　人妻揭內幕：變態

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

陳泱瑾暴吃「驚人體重曝光」！比網模時期+12kg

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

即／宜蘭2人「全身冰冷」　疑睡夢中猝死

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面