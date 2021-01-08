穿帽T出門冷炸！一查「體感2度」他嚇呆　網笑炸：誰叫你住沙子裡

▲原PO住的地方體感溫度僅有2度。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

寒流一來，很多台灣人都忍不住打開手機裡的天氣APP，看現在到底有多冷。就有網友7日晚上發文，說他穿一件帽T就出門吃飯，冷到他不禁用手機查了一下溫度，「9度什麼時候這麼冷了？結果往下一滑……體感2度」當場傻眼。有趣的是，看到原PO的截圖，網友紛紛被他住的地方吸引，一秒歪樓爆熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上飆國罵問卦「XXX 體感2度是X小」，說他穿一件帽T就出門吃飯，一出門馬上冷炸「靠北喔！是在冷三小？」拿起手機一看，發現上面顯示9度，原PO就覺得很奇怪「9度什麼時候這麼冷了？」結果繼續往下滑，發現體感溫度竟然只有2度，「XXX勒！難怪那麼冷，2度是X小喇X！有木有八卦？」

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▲▼原PO住的地方讓網友超在意。（圖／翻攝自PTT）

原PO文中也附上手機截圖，結果網友看到照片後卻紛紛歪樓，「沙子裡也這麼冷喔？」「你住沙子裡面幹嘛？」「砂子里很多沙嗎？」「不要躲沙子裡啊！」「沙子裡不冷啦！」「頭不要露出砂（沙）子外，應該就不冷。」「你是寄居蟹嗎？不然怎麼住沙子裡。」「濕度98的砂（沙）子，所以起霧了嗎？」「好可愛的地名喔！」「有住海水裡的要報到嗎？」

原來是因為原PO住的地方是「砂子里」，意外引發熱論。至於砂子里到底在哪裡，就有網友解答「砂子里，不就基隆八斗子？你住山海觀？」「砂子里算廣義的八斗子呀！」據Google Maps顯示，砂子里是屬基隆市中正區八斗子地區的其中一個里，大約涵蓋和豐街、觀海街、調和街等等。

另外，還有網友分析砂子里體感溫度只有2度的原因，「有冷風差很多。」「濕氣跟風會帶走你的體溫，所以體感溫度會比較冷。」「基隆還有海風，冷死。」「這種天開去金山泡溫泉才爽，某間溫泉一人才150元。」「看了三個氣象APP，三個溫度都不一樣是哪招？」「誰叫你住海邊，一開始還想說甚麼鬼地方。」「體感是多考量溫度和濕度的影響。」