超幸運！買飲料下注百枚東森幣　79.9萬休旅車獎落高雄

▲東森購物執行長彭鴻珷(右2)今(6日)晚在律師陳盈君(右1)見證下，抽出79.9萬元休旅車幸運得主為高雄苓雅區李小姐。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

東森購物首次祭出東森幣抽休旅車活動，今(6日)晚在律師見證下，由東森購物執行長彭鴻珷從二萬多名參加者中，抽出一位幸運得主，結果大獎落在高雄，住苓雅區的李小姐去年12月在東森購物購買飲料後，以百枚東森幣下注，就把市值79.9萬元的TOYOTA休旅車開回家。

▲家住高雄苓雅區的李小姐花2500元購買飲料，以百枚東森幣下注，即幸運把休旅車開回家。

為刺激年終買氣，東森購物去年12月推出休旅車抽獎活動，只要當月在全通路有任一筆消費，就能以100枚東森幣下注參加市值79.9萬元「TOYOTA COROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車」抽獎；活動吸引超過2萬1千名會員參加。今晚8點正式抽獎，東森購物台旗下9個頻道首次LIVE聯播，包含有線電視4頻道以及MOD 5頻道，結果得主為高雄苓雅區的李小姐，她僅消費2,500元購買「黑松飲料」，並下注100枚東森幣，就幸運抽中大獎。

東森購物指出，在抽獎活動帶動之下，有效拉抬業績，去年12月營收達25億元，年增率16%。這回和休旅車擦身而過也不要失望，「東森幣抽豪禮」活動一波接一波，本月消費1元起，即可參加100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G(市值41,400元)活動，將送出10台，2月2日正式開獎。





東森購物目前強打「過年換家電」、「年菜預購」、「彰化好物購」等優惠，即日起至1月31日止，21間指定銀行最高回饋20%，此外，Apple Pay綁定JCB卡，一鍵享30%回饋；透過LINE購物導購東森購物，不定期還推出LINE POINTS 加碼回饋活動，消費者可以把握優惠促銷以及東森幣抽獎活動。

其中「過年換家電」，東森購物ETMall推出指定抗寒家電優惠，包含：熱水器、電暖器、健康泡腳機、恆溫電熱毯、烘被機、除濕機等，除了價格下殺之外，還送10％東森幣；電視類，首推購買SUMSUNG三星電視，並在臉書分享心得文，免抽獎贈500元超商禮券及3張王品餐券(每張市價1,529元)；手持吸塵器也有活動，SHARP夏普吸塵器下單再折，指定商品最高再送萬元頂級飯店食宿券。

東森購物也推出年菜預購優惠，並首推《蘋果》年菜評比第一名的「【美福飯店】鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，由港籍主廚嚴選老母雞、雞骨、雞腳及老薑慢火燉煮8小時為濃縮原湯，再加入土雞、豬腳、鮑魚及花膠煨煮2小時，湯頭鮮甜，富含濃郁膠質，另搭配土雞、鮑魚與花膠等頂級食材；另外，同樣獲得評比肯定的還有：「【大嬸婆】金牛大吉年菜」一套6件，東森價999元，以及1月26日要登東森購物台首賣的「王奶奶上湯獅子頭」。此外，東森購物也推薦「【阿一鮑魚】四大珍饈富貴團圓年菜」，組合有：鮑參花膠海鮮盆菜、鮑翅人蔘烏骨雞、蘇杭一刀肉、如意雙味金鯧、港式荷葉臘味米糕、蒜香大蝦粉絲煲，原價16,800元，東森價3,980元。

另外，東森購物ETMall也與彰化縣府合作。彰化是中小企業原鄉，計有1萬7千多家中小企業，其中不乏許多隱形冠軍，彰化縣府為了讓為了推廣在地優質產品、擴大商機，並讓隱形冠軍持續發光，與東森攜手推出「彰化購物專區」，並分為五大類，包含：「美好彰化 食在好味道」、「安居彰化 生活好方便」、「彰化優鮮 精選農特產」、「健康彰化 美麗新生活」、「樂活彰化 一遊未盡」。今年冬天較往常寒冷，特別推薦來自彰化的「【田中保暖試驗所】雙人黑鑽石發熱 純棉竹炭被」(東森價1,486元)、「【BELLE VIE】純色簡約條紋魔法絨毯買(買一送一)」(東森價990元)。

東森購物ETMall即起至1月19日，單筆消費滿3,000元送$600，累積消費滿10,000元抽2,000枚東森幣。此外，即起至1月31日止，21間指定銀行最高回饋20%，此外，Apple Pay綁定JCB卡，一鍵享30%回饋；透過LINE購物導購東森購物，不定期推出LINE POINTS 加碼回饋活動。東森購物ETMall與三大超商合作店取，其中，1月8日至2月1日，7-ELEVEN低溫冷凍超取免運費，另外年貨商品使用7-ELEVEN超取再送中杯熱美式咖啡(限量5,000組)。