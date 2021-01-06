　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超幸運！買飲料下注百枚東森幣　79.9萬休旅車獎落高雄

▲▼東森購物抽休旅車活動。（圖／東森購物提供）

▲東森購物執行長彭鴻珷(右2)今(6日)晚在律師陳盈君(右1)見證下，抽出79.9萬元休旅車幸運得主為高雄苓雅區李小姐。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

東森購物首次祭出東森幣抽休旅車活動，今(6日)晚在律師見證下，由東森購物執行長彭鴻珷從二萬多名參加者中，抽出一位幸運得主，結果大獎落在高雄，住苓雅區的李小姐去年12月在東森購物購買飲料後，以百枚東森幣下注，就把市值79.9萬元的TOYOTA休旅車開回家。

▲▼東森購物抽休旅車活動。（圖／東森購物提供）

▲家住高雄苓雅區的李小姐花2500元購買飲料，以百枚東森幣下注，即幸運把休旅車開回家。

為刺激年終買氣，東森購物去年12月推出休旅車抽獎活動，只要當月在全通路有任一筆消費，就能以100枚東森幣下注參加市值79.9萬元「TOYOTA COROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車」抽獎；活動吸引超過2萬1千名會員參加。今晚8點正式抽獎，東森購物台旗下9個頻道首次LIVE聯播，包含有線電視4頻道以及MOD 5頻道，結果得主為高雄苓雅區的李小姐，她僅消費2,500元購買「黑松飲料」，並下注100枚東森幣，就幸運抽中大獎。

▲▼東森幣抽iPhone12。（圖／取自東森購物網）

東森購物指出，在抽獎活動帶動之下，有效拉抬業績，去年12月營收達25億元，年增率16%。這回和休旅車擦身而過也不要失望，「東森幣抽豪禮」活動一波接一波，本月消費1元起，即可參加100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G(市值41,400元)活動，將送出10台，2月2日正式開獎。



東森購物目前強打「過年換家電」、「年菜預購」、「彰化好物購」等優惠，即日起至1月31日止，21間指定銀行最高回饋20%，此外，Apple Pay綁定JCB卡，一鍵享30%回饋；透過LINE購物導購東森購物，不定期還推出LINE POINTS 加碼回饋活動，消費者可以把握優惠促銷以及東森幣抽獎活動。

其中「過年換家電」，東森購物ETMall推出指定抗寒家電優惠，包含：熱水器、電暖器、健康泡腳機、恆溫電熱毯、烘被機、除濕機等，除了價格下殺之外，還送10％東森幣；電視類，首推購買SUMSUNG三星電視，並在臉書分享心得文，免抽獎贈500元超商禮券及3張王品餐券(每張市價1,529元)；手持吸塵器也有活動，SHARP夏普吸塵器下單再折，指定商品最高再送萬元頂級飯店食宿券。

阿一鮑魚年菜（圖／東森購物提供）

東森購物也推出年菜預購優惠，並首推《蘋果》年菜評比第一名的「【美福飯店】鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，由港籍主廚嚴選老母雞、雞骨、雞腳及老薑慢火燉煮8小時為濃縮原湯，再加入土雞、豬腳、鮑魚及花膠煨煮2小時，湯頭鮮甜，富含濃郁膠質，另搭配土雞、鮑魚與花膠等頂級食材；另外，同樣獲得評比肯定的還有：「【大嬸婆】金牛大吉年菜」一套6件，東森價999元，以及1月26日要登東森購物台首賣的「王奶奶上湯獅子頭」。此外，東森購物也推薦「【阿一鮑魚】四大珍饈富貴團圓年菜」，組合有：鮑參花膠海鮮盆菜、鮑翅人蔘烏骨雞、蘇杭一刀肉、如意雙味金鯧、港式荷葉臘味米糕、蒜香大蝦粉絲煲，原價16,800元，東森價3,980元。

另外，東森購物ETMall也與彰化縣府合作。彰化是中小企業原鄉，計有1萬7千多家中小企業，其中不乏許多隱形冠軍，彰化縣府為了讓為了推廣在地優質產品、擴大商機，並讓隱形冠軍持續發光，與東森攜手推出「彰化購物專區」，並分為五大類，包含：「美好彰化　食在好味道」、「安居彰化　生活好方便」、「彰化優鮮 精選農特產」、「健康彰化　美麗新生活」、「樂活彰化　一遊未盡」。今年冬天較往常寒冷，特別推薦來自彰化的「【田中保暖試驗所】雙人黑鑽石發熱 純棉竹炭被」(東森價1,486元)、「【BELLE VIE】純色簡約條紋魔法絨毯買(買一送一)」(東森價990元)。

東森購物ETMall即起至1月19日，單筆消費滿3,000元送$600，累積消費滿10,000元抽2,000枚東森幣。此外，即起至1月31日止，21間指定銀行最高回饋20%，此外，Apple Pay綁定JCB卡，一鍵享30%回饋；透過LINE購物導購東森購物，不定期推出LINE POINTS 加碼回饋活動。東森購物ETMall與三大超商合作店取，其中，1月8日至2月1日，7-ELEVEN低溫冷凍超取免運費，另外年貨商品使用7-ELEVEN超取再送中杯熱美式咖啡(限量5,000組)。

ET快訊
小學生抽中「335萬特斯拉」爽翻　新北市府證實：是真的

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超幸運！買飲料下注百枚東森幣　79.9萬休旅車獎落高雄

要價1380元和牛壽司「免費換」　新光三越推點數換美食搶翻

試賣1周就搶光！量販獨賣超夯「大甲芋頭銅鑼燒」　夾了綿密芋泥

盤點被網購族血拼到入榜的10大風雲商品　高CP值小白鞋熱銷破萬雙

【廣編】2021新年煥新肌！DR.WU兩大新年組合限量登場　百萬級明星品總動員

獨賣HELLO KITTY佛跳牆！小7推超萌年菜、春節禮盒　牛餅乾按下會叫

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失！承諾加強改善　苦主更新PO文

翁章梁4度北上支持小農　王令麟再送回饋掀玉女番茄大搶購

Supreme清倉折扣將開跑！最低5折起　想帥衝這波

夾滿滿酥炸洋蔥圈、罪惡培根！漢堡王「豪華版三重奏漢堡」新登場

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

等紅燈遇「熟悉柴犬」探頭曬臉　騎士被電暈興奮偷拍：是伶秘魯

高雄男高中生「衝刺250m追校車」　1駕駛、2騎士幫忙他順利搭上去

驚悚影片曝！「家樂福推車」高速暴衝撞擊　他痛到趴倒櫃台

超幸運！買飲料下注百枚東森幣　79.9萬休旅車獎落高雄

要價1380元和牛壽司「免費換」　新光三越推點數換美食搶翻

試賣1周就搶光！量販獨賣超夯「大甲芋頭銅鑼燒」　夾了綿密芋泥

盤點被網購族血拼到入榜的10大風雲商品　高CP值小白鞋熱銷破萬雙

【廣編】2021新年煥新肌！DR.WU兩大新年組合限量登場　百萬級明星品總動員

獨賣HELLO KITTY佛跳牆！小7推超萌年菜、春節禮盒　牛餅乾按下會叫

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失！承諾加強改善　苦主更新PO文

翁章梁4度北上支持小農　王令麟再送回饋掀玉女番茄大搶購

Supreme清倉折扣將開跑！最低5折起　想帥衝這波

夾滿滿酥炸洋蔥圈、罪惡培根！漢堡王「豪華版三重奏漢堡」新登場

台美「政治軍事對話」7日登場！陸學者：台要突破實質層面門都沒有

新北貢寮在地產鮮嫩九孔鮑魚　十全大補湯補氣防手腳冷

女星撞衫肖戰…糗遭品牌出面揭「她那是假貨」　網酸：蹭熱度失敗

眼鏡蛇射2.75吋火箭彈　聯勇109-7地空演練驗證三軍聯戰

氣溫急降！瑞芳警分局長陳忠龍體恤同仁　送「薑母茶」備感溫暖

寒流來襲不用怕！4招保暖法學起來　褲襪、腳底暖暖包通通備起來

火力驅離敵占海口之線　陸軍269旅夜間攻擊場面壯觀

台灣首款戰略打擊武器「戟鋒地對地飛彈」　射程1000公里2年問世

Lulu登101揭祕跨年煙火施放　嘆工作辛苦「月薪沒100萬不要來」

消費熱門新聞

買飲料下注百枚東森幣　休旅車獎落高雄

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

全聯外送30分鐘到府！首波免運1元送衛生紙

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

萊潔公開口罩檢驗報告「全通過」

小7推超萌年菜、禮盒獨賣KITTY佛跳牆

1380元和牛壽司　用點數免費換

網購10大風雲商品　高CP值小白鞋熱銷破萬雙

漢堡王「豪華版三重奏漢堡」新登場

熊大兔兔廚電萌炸！5折集點換購

星展銀贊助200萬　成立食物銀行旗艦店

神人曝麥當勞歡樂送竟能這樣用！

漢堡王限時21天送「小華堡買1送1」券

更多熱門

相關新聞

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

臉書社團《我是新竹人》稍早發文，指稱新竹縣跨年晚會摸彩中，縣議員陳凱榮的夫人抽到頭獎汽車一台、林增堂議員本人則抽到二獎電動機車一台，由於兩位議員剛好分別抽中第一、第二大獎，也引起網友們討論。

翁章梁4度北上支持小農　玉女番茄大搶購

翁章梁4度北上支持小農　玉女番茄大搶購

憲哥牽線王令麟力挺　澎恰恰加入東森直銷

憲哥牽線王令麟力挺　澎恰恰加入東森直銷

東森購物2020年度熱銷商品　「葉黃素」奪冠

東森購物2020年度熱銷商品　「葉黃素」奪冠

快速上菜大絕招　用「水餃」征服難搞婆婆

快速上菜大絕招　用「水餃」征服難搞婆婆

關鍵字：

東森購物東森幣抽獎彭鴻珷

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

榮宰「狂刪追蹤」IG拜了朴軫永

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

長草廢墟冒白煙　里長傻眼：是孕婦　

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面